İspanya'da kriz yüzünden kral ödeneğine kesinti

İspanya'da kamu çalışanlarının maaşlarında yapılan ve büyük tepkilere yol açan kesintinin ardından, kraliyet ailesi de kendi ödeneklerini azaltmaya karar verdi.

İspanya Kraliyet Saray'ndan yapılan açıklamaya göre tasarruf önlemleri çerçevesinde Kral Juan Carlos'un maaşı %7 azalacak ve 292 bin euro'dan 272 bin euro'ya inecek.

Oğlu ve veliahtı Prens Felipe'nin maaşı da aynı oranda azalıyor.

Kraliyet'in 8,3 milyon euroluk genel bütçesi ise %2 küçülecek.

Madrid'deki muhabirimiz Tom Burridge, kamu sektöründe Noel ikramiyelerinin kaldırılmasına karşı protestolar sürerken Kraliyet ailesinin kesintiyi kabul ederek bir jest yaptığını söylüyor.

Noel ikramiyelerinin kaldırılması, kamu çalışanları için %7'lik kesinti anlamına geliyor.

Kesintileri protesto amacıyla bu hafta da polisler ve itfaiyeciler sokaklara dökülmüştü.

İspanya'da işsizlik oranlarının %20'nin üzerine çıktığı bir dönemde, Kral Juan Carlos'un Nisan ayında Botswana'ya pahalı bir fil avı gezisine gittiğinin ortaya çıkması tepki toplamıştı.

Kralın damadı Iñaki Urdangarin'in kamuya ait milyonlarca euro'yu kötüye kullandığı iddiaları da soruşturuluyor. (BBC Türkçe)