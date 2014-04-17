Barça'yı deviren Real Madrid Kral Kupası'nın sahibi

Real Madrid, İspanya Kral Kupası finalinde Barcelona'yı 2-1 mağlup etti. Gareth Bale'in 85. dakikadaki müthiş golü takımına kupayı getirdi.

Angel Di Maria ile öne geçen ve devreyi 1-0 önde tamamlayan Real Madrid, 69'da Bartra'nın golüne engel olamayınca skora denge geldi. 85'te Bale sahneye çıktı ve yıllarca unutulmayacak bir gole imza attı. Sahadan 2-1 galip ayrılan Real Madrid, İspanya Kral Kupası'nı 19. kez müzesine götürdü.

Karşılaşmanın 11. dakikasında Real Madrid, Angel Di Maria ile skorda üstünlüğü eline geçirdi. Ani gelişen Madrid atağında, Bale ve Benzema ikilisi hücuma çok hızlı çıktı. Benzema'nın defansın arkasına attığı pasta topla buluşan Di Maria, ceza sahasına girdi. Sol çaprazda yerden düzgün bir vuruşla kaleci Pinto'yu mağlup eden Arjantinli golcü takımını 1-0 öne geçirdi.

Golden sonra oyunu rakip alana yıkan Barcelona, aradığı pozisyonu bulamayınca skorda değişiklik olmadı. Üçüncü bölgedeki pas bağlantılarını kuramayan Barça, 40. dakikada Messi ile gole yaklaştı. Yıldız oyuncu, ceza sahası yayı içerisinde bekletmeden vurdu ve meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Real Madrid'in üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Real Madrid, Bale ile ilk dakikalarda gole çok yaklaştı. Barcelona'nın baskısı her geçen dakika artarken, Real Madrid'in yarı sahayı geçmekte güçlük çektiği görüldü. 66'da Isco ile farkı artırmaya bir kez daha çok yaklaşan Real Madrid, 68'de kalesinde golü gördü. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda kale önünde topa iyi yükselen Bartra, kaleci Casillas'ı mağlup ederek skora eşitlik getirdi.

71. dakikada Bale'e Pinto izin vermezken, 81'de de Real Madrid direğe takıldı. Di Maria'nın pasında Modric, ceza sahasından sert vurdu, meşin yuvarlak kale direğine çarparak dışarı çıktı.

Dakikalar 85'i gösterdiğinde Bale, tarihe geçecek bir gole imza attı... Sol kanatta, kendi yarı alanında buluştuğu topla hücuma kalkan Bale; topu önüne açtı. Barta'nın müdahelesine rağmen yıkılmayan yıldız futbolcu, saha dışına çıksa da inanılmaz bir deparla rakibinden sıyrıldı ve topla buluştu. Ceza alanının solundan içeri giren Bale, yerden yaptığı vuruşla kaleci Pinto'yu mağlup etti.

Golden sonra Barcelona'nın atakları arttı. Neymar ile gole çok yaklaşan Barça, direğe takıldı. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Real Madrid sahadan 2-1 galip ayrıldı.

