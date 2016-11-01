İspanya'da köpek dışkısına karşı DNA ile savaş

İspanya'nın doğusundaki Mislata kasabasında belediye, kaldırımlara dışkılarını bırakan köpeklerin sahiplerini bulabilmek için bir köpek DNA'sı veri tabanı oluşturacak.

Valencia yakınlarındaki kasabada polis, temizlik işçilerinin topladığı köpek dışkılarını analiz için bir laboratuvara yolladı.

Köpek sahiplerinin de 31 Aralık'a dek köpeklerini veterinerlere götürüp kan örneği vermeleri gerekiyor.

DNA veri tabanına kaydolan köpeklere, daima takmaları gereken bir isim künyesi verilecek.

Veri tabanına DNA kaydı yaptırmayanlar ise 300 euro cezayla karşı karşıya kalacak.

Mislata Belediyesi, köpeklerinin dışkılarını kaldırımlardan almayanlara da 200 euro ceza verileceğini açıkladı.

İspanya'da Valencia Belediyesi de daha önce, köpek dışkılarının kaldırımlardan daha hijyenik bir şekilde kaldırılması için kullanıldıktan sonra atılan karton maşalar dağıtmıştı.

Köpek dışkısına karşı benzer önlemler, ABD ve İngiltere'de uygulamaya konmuştu.