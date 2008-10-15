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Ekonomi

İspanya’da konutlar ucuzlasa da satışlar düştü

Küresel ekonomik krizden etkilenen ülkelerden olan İspanya'da konut satışları, fiyatlardaki yüzde 7 gerilemeye rağmen düştü.

15 Ekim 2008 03:00

İspanya'da Tinsa adlı bir emlak şirketinin açıkladığı rakamlara göre, fiyatlar yeni evlerde yüzde 5,9, diğerlerinde ise yüzde 7 oranında düştü.

Emlakçıların yeni evlerin sadece yüzde 40'ını satmayı başardığını ifade eden yetkililer, İspanya'da 2008 yılı sonunda 930 bin yeni evin satılmamış olacağının tahmin edildiğini söylediler.

Ev fiyatlarındaki en büyük düşüşler Madrid, Barcelona gibi büyük kentlerde görülürken, buna rağmen kiralık ev fiyatlarının yükseldiğine dikkat çekildi.

Öte yandan ekonomik kriz İspanya'da kendini bilişim sektöründe de gösterdi. 11-16 Kasım tarihlerinde Madrid'de düzenlenmesi öngörülen 48. Uluslararası Bilişim, Multimedya, Telekomünikasyon Fuarı (SIMO), büyük firmaların fuara katılmayacaklarını açıklaması üzerine iptal edildi. Microsoft, Vodafone, Telefonica, Orange gibi büyük firmalar mevcut ekonomik krizden dolayı fuara katılmamayı tercih ederken, yetkililer fuarı iptal etmek zorunda kaldı.

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