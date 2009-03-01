İspanya'da kokain şoku

İspanya'da dört menajer ile 2. lig takımlarından R.Vallecano'nun oyuncusu de la Vega, 600 kilo kokaini ülkeye sokmak suçuyla cezaevine gönderildi..



İspanya'da 600 kilo kokainin yakalanmasının ardından futbol dünyasının tanınmış isimleri çıktı. Tutuklanan 11 kişiden 6'sı cezaevine gönderilirken bu isimler arasında menajerler Pedrag Mijatoviç, Zoran Matijeviç, Pablo Acosta ve Pablo Balbastre Penarrocha ile şu anda İspanya 2. Ligi Rayo Vallecano'da forma giyen Carlos de la Vega yer alıyor.



LİDER MENAJER MATİJEVİÇ



Kokainin geçen ay Arjantin'den İspanya'ya geldiği belirtilirken Rayo Vallecano'lu Carlos de la Vega ile menajer Pablo Acosta'nın bunun saklanması için ev kiraladıkları ortaya çıktı. Grubun liderinin Sırp asıllı Fransız vatandaşı menajer Zoran Matijeviç olduğu kaydedilirken, uyuşturucu bulmak için zaman zaman oyuncu almak bahanesiyle Güney Amerika'ya gittiği ifade edildi.



Tutuklanan 11 kişiden 5'i ise 15 günde bir polis merkezine gidip imza verme ve yurtdışına çıkma yasağı kararlarıyla serbest bırakıldı.