-İSPANYA'DA KALDILAR MADRİD (A.A) - 09.11.2010 - İspanya'nın Alicante, Gijon ve Ceuta limanlarında farklı sebeplerden dolayı aylardır bekletilen 3 Türk yük gemisinin sorunları çözülemiyor. Fas topraklarında olduğu halde İspanya'ya bağlı olan Ceuta Limanı'nda 15 Eylül 2009 tarihinden bu yana bulunan "Rhone" gemisi, Türk gemileri arasında en uzun süredir İspanya'da bekletilen gemi olurken, geminin satışa çıkarıldığı, henüz alıcı bulamadığı öğrenildi. Teknik arıza yüzünden Ceuta Limanı'na yanaşan "Rhone"un kimyasal madde yüklü olması İspanyol liman yetkililerini endişelendirirken, gemideki 3 bin 200 tonluk sodyum sülfat geçen aylarda çekilmiş, ancak bu esnada çıkan küçük çaplı bir yangın geminin bir motorunun yanmasına neden olmuştu. İkisi yakıt, biri personel borcu nedeniyle olmak üzere hakkında 3 tutuklama kararı bulunan gemideki 14 kişilik mürettebat, farklı aralıklarda Türkiye'ye döndü. Yerine gönderilen yeni mürettebattan da şimdilik sadece bir kişi gemide bulunuyor. "Rhone" gemisinde 6 aydır yalnız başına bekleyen Eyüp adlı denizci, AA muhabirine, geminin satılığa çıkarıldığını belirterek, şunları söyledi: "Birkaç ay önce Hintliler gemiye geldi ve 1,5 ay kadar kaldılar. Türkiye'den de firmadan eksperler geldi. Ancak sonunda anlaşamadılar ve Hintliler gitti. Gemide şartlar iyi değil. Elektrik ve su yok. Zaten gemide fazla kalmıyorum. Dışarıda yemek yiyorum. İnternet kafelere gidiyorum. Haftaya da Türkiye'ye döneceğim. Yerime başkasını gönderecekler." İlk sahibi iflas ettiğinden bir Türk bankasına devredilen "Rhone" gemisinin satılması halinde borçlarının da ödenmesi öngörülüyor. İspanya'nın kuzeyindeki Gijon Limanı'nda 9 Aralık 2009'dan beri bekletilen "Cıvra" adlı yük gemisi ise personeli tamamen terk etmiş halde satışını bekliyor. Yakıt almak için Gijon'da duran Türk gemisi, İspanyol liman görevlileri tarafından yapılan kontroller sonucunda bulunan eksikliklerden dolayı 60 bin avroya yakın para cezası almış, ödeme yapılmadığından gemiye el konmuştu. Gemideki 19 kişilik Türk mürettebat paralarının ödenmemesinden dolayı farklı gruplar halinde Türkiye'ye dönerken, Türk armatör nihayet gemiyi satma kararı aldı. Gemide bulunan Fransız bir firmaya ait olan 7 bin 500 ton buğday yükü ise uzun bir aradan sonra alıcısı olan Suriyeli firmaya teslim edildi. Türk armatör firması geminin satış işlemlerini Madrid'deki bir Türk avukat aracılığıyla yürütürken, geminin düşük bir fiyata satılmaması için ihaleye çıkmasına sıcak bakılmadığı belirtildi. Son olarak 3 Ağustos tarihinde yükünü boşaltarak Türkiye'ye dönüş yolunda olan "Melek N" adlı diğer Türk gemisi de teknik bir arıza yüzünden girdiği Alicante Limanı'nda, onarımın yapılmasına rağmen aldığı cezalardan dolayı çıkamıyor. İspanyol liman yetkilileri, geminin deniz güvenliğini tehlikeye soktuğunu iddia ederek 60 bin avro para cezası keserken, bu paranın henüz Türk armatör tarafından ödenmediği belirtildi. Gemideki 7 Türk ve 3 Gürcü mürettebattan sadece 1 Türk, 3 Gürcü kalırken, AA muhabirine açıklama yapan 3. kaptan Mustafa Özkal, şunları söyledi: "Artık sıkıldım. Kumanya için para geliyor, ama maaşlarımız yatmıyor. Paramı alıp ben de Türkiye'ye dönmek istiyorum. Bir hafta daha bekleyeceğim. Haber gelmezse dönmeye çalışacağım. Her şey armatöre bağlı. Parayı verirse döneriz. Zaten İspanyollar limandan ayrılmaya, sadece direkt olarak Tuzla tersanesine gitmemiz halinde müsaade ediyorlar. Gemideki eksiklerimizin yüzde 90'ı tamamlandı. Tek bir eksik daha var, ama önemli olan istenilen o paranın yatırılması."