İspanya'da iyi dışarıda kötü

Türk ve İspanyol futbolseverlerin şu günlerde en çok konuştuğu konu İspanya Milli takımının 2008 Avrupa Şampiyonu yapan Luis Aragones’in Fenerbahçe'deki başarısızlığı.. Fakat ülkelerinin dışına çıkan İspanyol çalıştırıcıların son dönemde ortaya koyduğu performans bu durumun hiç de sürpriz olmadığını gösteriyor.





Luis Aragones



70 yaşındaki tecrübeli teknik adam sarı lacivertli takımla çıktığı 6 Süper Lig maçının 4'ünü kaybederken, Şampiyonlar Ligi'nde de 1 yenilgi, 1 beraberlik alabildi. Avrupa Şampiyonluğu başarısına ulaşmış bir teknik adamın Fenerbahçe'ye son 37 yılın en kötü sezon başlangıcını yaşatmış olmasını çoğu kişi şaşırtıcı buluyor. Ve İspanyol basınında yer alan haberlere göre ünlü teknik adamın kovulma noktasıkn a geldiği duyuruluyor



Vicente Del Bosque



Beşiktaş’ın 2004-2005 sezonunda takımın başına getirdiği Vıcente Del Bosque'nin şöhreti Luis Aragones'ten kat kat fazlaydı. Real Madrid'e tarihinin en parlak 4 sezonunu yaşatan Del Bosque, İspanya dışındaki ilk ve son teknik direktörlük deneyimini yaşadığı Beşiktaş'ta hüsrana uğradı. İstanbul'a inişinde bizzat siyah beyazlı kulübün başkanı Yıldırım Demirören tarafından görkemli bir törenle karşılanan İspanyol çalıştırıcı, ancak yarım sezon kalabildi. Del Bosque1i siyah beyazlı takım, 200405 sezonunun ilk yansını lider Fenerbahçe'nin 14 puan gerisinde kapatırken, Türkiye Kupası’na 3. turda veda etti. UEFA Kupası’nda da gruptan çıkamadı. Del Bosque bu başarısız tablo nedeniyle İlk yan sonunda görevinden alındı.



Javier Clemente



33 yıldır teknik direktörlük yapan, 1992-98 arasında İspanya Milli Takımı'nı da çalıştıran Javier Clemente, yurtdışındaki iki deneyiminde de hüsrana uğradı. Clemente, 2000 yılında büyük hayallerle başına geçtiği Marsilya'da çok başarısız: oldu. Alınan kötü sonuçlar nedeniyle Clemente'nin görevine sezon ortasında son verilirken, onun kurduğa takım Fransa Birinci Ligi'ni 15. sırada tamamlayarak küme düşmekten kıl payı kurtuldu. Javier Clemente ikinci yurt dışı macerasını Sırbistan'da yaşadı. 2006'da Sırbistan Milli Takımı’nın başına geçen İspanyol teknik adam, takımını 2008 Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne götüremeyince görevi bırakmak zorunda kaldı.



Jose Antonio Camacho



1998-2002 yılları arasında Milli Takım'ı çalıştıran Camacho, 2002-03 sezonunun ortasında Portekiz'in Benfica Kulübü’nün başına geçti. İlk sezonunda lig şampiyonluğunu Porto'ya kaptırarak ikinci olan kırmızı beyazlı kulüp, Şampiyonlar Ligi elemelerine katılmaya hak kazandı. 2003-04 sezonunda Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Lazio'ya elenip, UE¬FA Kupasına kalan Camacholu Benfica, burada da ancak 4. tura kadar gidebildi. Bu arada 1 kez Portekiz Kupası kazanan Benfica, ligi yine Porto’nun ardından ikinci sırada bitirdi. Real Madrid'den gelen teklif üzerine İspanya'ya dönen Camacho, 2007'de tekrar Benfica'nın başına getirildi. Ancak kötü sonuçlar nedeniyle sezonu zor tamamladı



Sanches Flores



Benfica Kulübü, Jose Antonlo Camacho'nun ardından bir başka İspanyol teknik direktörü, Quique Sanches Flores'i takımın başına getirdi. 43 yaşındaki Flores de ilk kez yurt dışında bir takım çalıştırıyor. Flores yönetimindeki Benfica, bu sezon Portekiz Birinci Ligi'ndeki 4 maçtan 2 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken, UEFA Kupası'nda Napoli'yi 2-3 ve 2-0'lık sonuçlarla eleyerek gruplara kaldı. Bugün için Portekiz medyası¬nın ortak görüşü şu; Flores ve kadrosu lig şampiyonluğunu kazanmak için yetersiz. Ligdeki diğer 2 büyük takım Porto ve Sporting Lizbon, Benfica'dan çok daha iyi durumda. Eğer Quique Sanches Flores kısa zamanda takımı toparlayıp istikrara kavuşturamazsa, sezonun ilk yansını bile göremez.



Lorenzo Serra Ferrer



Dünyada İspanyol teknik direktörlere en çok İlgi gösteren ülke Yunanistan. Komşunun büyük ku¬lüpleri İspanyol hocalarla anlaşmak için adeta birbirleriyle yarışıyor. Türkiye'den giden Rumların kurduğu AEK, 2006 yazında Real Betis'in teknik direktörlüğünden istifa eden Lorenzo Serra Ferrerle anlaştı. Daha önce Barcelona'da Luis van Gaal'in yardımcılığını ve genç takım antrenörlüğünü yapan Fener, Yunanistan'daki ilk sezonunda fena sayılmayacak bir grafik çizdi. Ferrerli AEK ön elemeyi geçerek kaldığı Şampiyonlar Ligi'nde. grup maçlarını 3. sırada bitirip UEFA Kupası'na kaldı.



UEFA Kupası 3. turunda eşleştiği Paris Salnt Germain'e 2 maçta da yenilerek elenen sarı siyahlı lakım, Yunanistan Ligi'ni de ikinci sırada tamamladı. Ferrer AEK'daki ikinci sezonuna da çok iddialı başladı, ancak mücadele ettiği hiçbir kupada şampiyonluk göremedi. Ön elemede Sevilla'ya iki maçta da yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne giremeyen AEK sonrasında devam ettiği UEFA Kupası'nda ancak 3. tura kadar yükselebildi. Yunanistan Birinci Ligi'nde uzun süre şampiyonluk yarışı yapan takım, son 2 maçında Panionios ve Larissa'ya peş peşe mağlup olup sezonu üçüncü sırada ta¬mamlayınca Fener'in görevine son verildi.





Jose Segura



AEK’nın ezeli rakibi Olympiakos da son dönemde İspanyol hocalarla çalışıyor. 2006 Aralık'ında Yunan teknik direktör Takis Lemonis'le anlaşan kırmızı beyazlı kulüp, yardımcılara da Lorenzo Serra Ferrer'in AEK'yı çalıştırdığı dönemde yardımcılığını yapan İspanyol Jose Segura'yı getirdi. 0 sezon yaşanan şampiyonluk Lenonis-Segura ikilisinin sonraki sezon da takımın başında kalmasını sağladı. Ertesi sezon ise bitime 6 hafta kala takım liderliği Panatniraikos'a kaptırınca, Olympiakos Yönetimi Lemonts'in görevine son verip, yerine Segura'yı geçirdi. Segura yönetimindeki Olympiakos, 6 haftalık periyotta hem lig hem de Yunanistan Kupası şampiyonluklarını yaşadı. Segura, bu basanlarına rağmen güven vermediği için, sezon sonunda kendisinden tekrar yardımcı antrenör olması istendi. 0 da reddedince Segura ile yollar ayrıklı.



Ernesto Valverde



Olympiakos Yönelimi, Jose Segura'ya layık görmediği teknik direktörlük görevini bu sezonun başında bir başka İspanyol; Ernesto Valverde'ya verdi. Espanyol'u 2007'de UEFA Kupası'nda finale taşıyarak tüm dünyanın dikkatini çeken Vatverde'nin Yunanistan macerası büyük bir şokla başladı. Kadrosunda Dudu, Galletti, Darko Kovaçeviç, Raul Bravo, gibi birçok yıldız barındıran Olympiakos, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde, zayıf Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Anorthosis'e elenerek, dana önce bu lige hiç katılamayan rakibine tarih yazdırdı! UEFA Kupası'nda gruplara kalmayı başaran kırmızı beyazlı takım, Yunan Ligi’nde de 4 hafta sonunda 3 galibiyet, 1 beraberlikte lider durumda. Ancak, ne UEFA'daki ne de Yunan Ligi'ndeki başarılar Anorthosis'e elenme acısını unutturmuş değıl.





Victor Munoz



Olympiakos ve AEK ile birlikle Yunanistan'ın üçüncü büyük kulübü olan Panathinaikos da teknik direktör lük görevine bir İspanyol çalıştırıcıyı Victor Munoz'u getirdi. Real Zaragoza'nın başında bulunduğu dönem Fenerbahçe'yi UEFA Kupası'ndan eleyen Munoz. İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası şampiyonlukları yaşamıştı. Munoz’ la 2006 yazında 1 yıllık sözleşme İmzalayan Panathinaikos o sezon ligde hayal kırıklığı yaşatan bir performans gösterip, şampiyonluk yarışına haftalar önce havlu altı. Ligde yaşanan puan kayıplarını sineye çeken yeşil beyazlılar, UEFA Kupasına 3. turda veda etmesi ve Yunanistan Kupasının da finalde Larissa'ya kaybedilmesi üzerine, sezon sonunu beklemeden Munoz’un görevine son verdi. Yunan basını, o dönem Erik Gerets ile yollarını yeni ayıran Galatasaray'ın Victor Munoz ite görüştüğünü iddia etmişti.



Rafael Benitez



Real Madrid’de yetişen Rafael Benitez, Valencia'nın başına geçtikten sonra 3 sezonda, 2 kez La Liga şampiyonluğu ve 1 kez de UEFA Kupası kazandı. Haziran 2004'te Liverpool'un başına geçerek La Liga dışına çıkan Benitez, yaptığı pahalı ve önemli transferlerle beraber büyük başarılara imza attı. 1990'dara beri Premier Lig'de şampiyon olamayan Liverpool, Benitez döneminde bu hasretini bitiremedi, ancak Avrupa Şampiyonlar Ligi, Avrupa Süper Kupası, Dünya Kulüpler Şampiyonası ve UEFA Kupasr'nda l'er şampiyonluk elde etti. Benitez İspanya dışında başarılı olan tek İspanyol teknik direktör. Ancak, harcattığı yüzlerce milyon euro’ya rağmen İngiltere Premier Ligi'nde şampiyonluk yaşayamaması nedeniyle çok eleştiriliyor





Juande Ramos



Sevilla ile 2 UEFA Kupası, 1 Avrupa Süper Kupası, 1 İspanya Kral Kupası, 1 İspanya Süper Kupası kazandıran Juande Ramos, 2007-06 sezonunda Tottenham'ın başına geçtiğinde futbol dünyasında yer yerinden oynamıştı. Yıllık 65 mîlyon eurolıık ücretiyle dünyanın en çok kazanan teknik adamları arasına giren Ramos, daha ilk sezonunda kulübüne 95 milyon euro civarında para harcatarak birbirinden ünlü futbolcuları getirtti. Harcanan bu paralara rağmen sadece Lig kupasını kazanabilen Ramos, bu sezon da transfere 89 milyon euro harcattı. Tarihinin en pahalı kadrosunu kuran Tottenham, bu sezona kabus gibi bir başlangıç yaptı. Premier Ligdeki ilk 6 maçın 4'ünü kaybedip, 2'sînde berabere kalan Tottenham,. UEFA Kupası'nda da vasat bîr takım olan Wisla Krakov'u 1-1 e 2-1'lik skorlarla zar zor eleyebildi.

