İspanya'da işten çıkarma tazminatı düşürüldü

T24- İspanya hükümeti, iş yasasında yaptığı reformları açıkladı. İspanya'da sağcı hükümetin bugün Bakanlar Kurulu'nda aldığı kararları basın toplantısında açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Fatima Banez, ''tarihi bir reform'' yorumunda bulundu.



İspanya'daki iş yasasında dönüm noktası olarak gösterilen reformların en göze çarpan noktalarından biri işten çıkarılmaların artık işveren için daha ucuza mal olacak olması. Mevcut yasalara göre sabit sözleşmeli bir işçinin işten çıkarılması halinde tazminat olarak yıl başına 45 iş günü ve maksimum 42 aylık maaş verilirken, bugün açıklanan reformla bu, yılda 33 iş günü ve maksimum 24 ay maaşa indirildi.

Hükümet ayrıca, mevcut durumda sınırsız olan geçici sözleşmelere maksimum 2 yıl sınır getirirken, bunun 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Bu arada 50'den az işçi çalıştıran KOBİ'lerde 30 yaş altındaki gençlere iş imkanı sağlanması halinde hem işverene hem de işçiye ekonomik kolaylıklar (işçinin işsizlik sigortasının yüzde 25'ini almaya devam etmesi gibi) sağlanacağı ancak bunun şimdilik 1 yıllık bir denemeye tabi tutulacağı ifade edildi. Çok geniş maddeleri içeren iş reformunda, usta ve çırak sözleşmelerinde de değişiklikler yapılacağı ve Almanya'daki modele benzer bir şekilde 30 yaş altındaki işçilerin kendi şirketlerini kurmalarına kolaylıklar getirileceği belirtildi.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, geçen haftalarda Brüksel'deki AB toplantısında Finlandiyalı meslektaşı ile konuşurken, ''İş reformu bana genel greve mal olacak'' demiş ve bu sözü de açık kameralara yakalanmıştı.

Brüksel'deki bir toplantıda açık kameralara yakalanan İspanya Ekonomi Bakanı Luis de Guindos de, AB'nin ekonomik ve parasal işlerden sorumlu komiseri Olli Rehn'e reformların ''aşırı agresif'' olduğundan bahsetmişti.

