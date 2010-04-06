İspanya'da iş bulma kuyrukları uzadı

T24- İspanya'da işsizlik rekor seviyeye ulaştı. Özellikle gençleri etkileyen işsizlik, sözleşmeli çalışanlar için de büyük tehdit oluşturuyor. Uzun kuyruklara sahne olan Madrid İş ve İşçi Bulma Kurumu'ndan sonra gençler, işsizlik karşısında ilerleyebilecekleri staj olanaklarını tercih etmeye başladılar.





Genelde yaygın kanı üçüncü dünya ülkelerinin, işsizliğin en yoğun yaşandığı ülkeler olduğudur. Bu nedenle gençlere Avrupa ve Amerika, iş bulmak için her zaman cazip gelir. Ancak dolaşım hakkı, farklı ülkelere göçler, değişen nüfus oranları bu ülkelerin de eskisi kadar refah içinde olmadığını ispatlamış durumda. Keza İspanya, Avrupa Birliği’ne dahil güçlü ülkeler arasındayken, işsizlik bu ülkede de rekor düzeye çıktı. Genel işsizlik oranı %20’ iken, gençler arasında bu oran daha da yüksek. Çalışma çağındaki İspanyol gençlerinin %42'si işsiz.





İş Bulma Kurumu'nda uzun kuyruklar



Madrid’deki İş ve İşçi Bulma Kurumu’nun önünde sabahın erken saatlerinde kuyruklar oluşuyor. En erken gelenler, en şanslı olanları. Kapılar açılır açılmaz, uzun kuyruklarda bekleyenler, sıra fişi almaya çalışıyor. Son ekonomik krizde işsiz kalanlardan biri de iletişim teknisyeni olan Enrique. Çalıştığı şirketin sahipleri el değiştirince, işini kaybetmiş. Şimdi o da sırada bekleyenler arasında. Sözleşmeli olark çalıştığı için, proje sonlandırıldığında, sözleşmesi de sona erdirilebiliyor.





Kalifiye eleman statüsünde olup da işini kaybedenlerin sayısının artması, çalışan kesimde endişe yaratmaya başladı. Geçici sözleşmeler, gençlerin sık sık işsiz kalmasına sebep olurken, İspanya’da 20-24 yaş arası her dört gençten üçü sözleşmeli çalışıyor. Ülke genelinde ise bu oran %25’i buluyor. Enrique de bir zamanlar ”Binlerce Euro Kazananlar” olarak tabir edilen kişiler arasındayken, bugün iş bulmak için kuyrukta bekleyenlerden. "Sonuçta henüz gencim ve bakmakla yükümlü olduğum bir ailem de yok " diyen Enrique umudunu kaybetmiş değil.



Sözleşmeli çalışanlar risk taşıyor

İspanya’da işsizlik özellikle gençler arasında artarken, en kolay sözleşmeli çalışanların işine son veriliyor. Şirketler kadrolu çalışanları işten çıkarırken yüklü tazminat ödemek zorunda kaldıkları için, genelde ilk gözden çıkarılanlar, sözleşmeliler oluyor. Avrupa Birliği İstatistik Kurumu Eurosat’ın araştırma sonuçlarına göre ortaya çıkan tablo son derece üzücü. İspanya’da 25 yaşın altındaki gençler arasındaki işsizlik oranı % 40’la, rekor düzeye fırladı.



Staj cazip, yurtdışı belirsiz

Artan işsizlik, gençleri staj yeri aramaya mecbur ediyor. Belirsiz bir iş ortamında çalışmak, her an kapı önüne konulma endişesi yerine, staj tercih ediliyor. Gençler, stajyer olarak başlayıp, ilerleyebilecekleri pozisyonlar için alternatif yaratmayı hedeflerken, işveren de bu sayede daha az maliyetle, aynı işi yaptırma imkanını buluyor.







İşsiz İspanyol gençleri arasında rağbet gören diğer bir alternatif ise yurtdışındaki iş imkanları. Ancak burs bulmak ve yurtdışında çalışmak için de imkanlar oldukça sınırlı. Zaten yabancı bir ülkede çalışmak çoğu İspanyol'a zor geliyor. İspanyollar 1960 ve 70'li yıllarda yurtdışında yaygın olarak iş ararken, bugün gençler daha çekimser kalıyor.