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Spor

İspanya'da ırkçı futbolculara hapis cezası

İspanya'da, Güney Amerikalı rakip oyunculara ırkçı saldırıda bulunan 6 İspanyol futbolcu hapis cezasına çarptırıldı.

31 Ekim 2009 02:00

İspanya'da, Katalonya bölgesel liginde oynanan bir maçta Güney Amerikalı rakip oyunculara ırkçı saldırıda bulunan 6 İspanyol futbolcu, 2 yıl ila 6 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları aldı.

10 Ocak 2009'da oynanan maçta Bada Bing adlı takımın futbolcuları, Güney Amerikalılar'dan oluşan Rosario Central takımının futbolcularına karşı yaptıkları sözlü ve fiziki ırkçı saldırıdan dolayı yargılandı. Mahkeme, 2 futbolcuya 6 yıl ile 6 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme ayrıca, Bada Bing takımını, yaptığı ırkçı saldırıdan dolayı Rosario Central takımındaki her futbolcuya 300 ila 600 Avro arasında değişen para cezası ödemeye mahkum ederken, çıkan kavga sırasında oluşan bin 671 Euro'luk zararın da karşılanmasını istedi.

Bada Bingli futbolcuların maç sırasında Güney Amerikalı futbolculara, ''Eğer Franco (diktatör general Francisco Franco) yaşasaydı şu anda ülkenizde olurdun. Seni bıçaklayacağım. Başını kesip, zarfla ülkene postalayacağım'' şeklinde ırkçı nitelikte hakarette bulunup tehdit ettiği bildirildi. Futbolcular arasında kavganın da çıktığı olaylar sonrasında mahkemenin verdiği karar, sahalarda ırkçılığa karşı mücadelede örnek oluşturacak bir ceza olarak yorumlandı.

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