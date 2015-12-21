İspanya'da iki partili sistem sona erdi; koalisyon hazırlıkları başlıyor

İspanya, 30 yıldan fazladır süren ve iki partinin baskın olduğu siyasi tablonun genel seçimlerle sona ermesi sonrası siyasi belirsizlikle karşı karşıya.

Ülkede koalisyon görüşmelerinin başlaması bekleniyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, pazar günü gerçekleştirilen genel seçimleri, iktidardaki muhafazakâr Halk Partisi (PP) kazandı.

Bununla birlikte parti, aldığı yüzde 28.7 oyla meclisteki çoğunluğu yitirdi.

Seçimlerde İspanyol Sosyalist İşçi Partisi (PSOE ) yüzde 22, kesinti karşıtı Podemos (Yapabiliriz) ise yüzde 20.6 oy aldı.

Podemos, Yunanistan'daki Syriza Partisi'nin İspanya'daki muadili olarak görülüyor.

Liberal çizgideki Ciudadanos (Yurttaşlar) ise yüzde 13.9'luk oy oranına ulaştı.

Podemos ve Ciudadanos ilk kez genel seçimlere katıldı.

Koalisyon olasılıkları

Grand (Büyük) kaolisyon: Bu senaryoda Sosyalistler ve muhafazakâr Halkçı Parti'nin anlaşması gerekiyor. Bu, İspanya tarihinde bugüne dek hiç gerçekleşmedi.

Solun ve liberallerin koalisyonu:Sosyalistlerin Podemos ve liberal Ciudadanos ile koalisyon kurduğu senaryo. Portekiz'de geçen ay böyle bir koalisyon kurulmuştu.

Bölgesel çözüm:Sosyalistler Podemos ile anlaşır ve küçük, bölgesel partilerin desteğini alırlarsa Ciudadanos'la anlaşmalarına gerek kalmayacak.

Geleneksel partilere alternatif olmak için ortaya çıkması nedeniyle Ciudadanos, bazı uzmanlar tarafından Podemos'un sağ versiyonu olarak yorumlanıyor.

İki partinin başında da 30'lu yaşlardaki liderler var.

İspanya'da iktidar 30 yıldan fazla bir süredir Halk Partisi veya Sosyalistlerin arasında el değiştiriyor.

Podemos'un sözcüsü Inigo Errejon yaptığı açıklamada sonuçların İspanya'daki iki parti siyasetini sona erdirdiğini söyledi.

Errejon, "Ülkemizde yeni bir döneme giriyoruz" dedi.

Sağın toplam sandalyesi koalisyon kurmaya yetmiyor

Seçim sonuçlarına göre Halk Partisi mecliste 122 sandalye elde etti.

Partinin mecliste çoğunluğu elde etmesi için bu sayının 176 olması gerekiyor.

Mevcut parlamentoda PP'nin 186 sandalyesi vardı.

Sosyalistler 91, Podemos 69, Ciudadanos 40 sandalye elde etti.

Seçime katılım oranı yüzde 72 oldu. Bu oran, 2011'deki seçimlerdekinden biraz daha yüksek.

Uzmanlar, Halk Partisi'nin bir koalisyon hükümeti kurmasının oldukça zor göründüğünü, çünkü PP'nin en doğal müttefiki Ciudadanos'la bir araya gelmesi durumunda sandalye sayısının yetersiz olacağını belirtiyor.

Sosyalistlerin ise bir koalisyon için Podemos ve Ciudadanos'la anlaşması gerekiyor.

Sosyalistlerin Podemos dışında bağımsızlık yanlısı Katalan partilerin desteğini alması da koalisyon kurulmasına yetiyor.

Rajoy: Hükümet kurmaya çalışacağız

Podemos lideri Pablo Iglesias "İspanya artık eskisi gibi olmayacak ve çok mutluyuz" diye konuştu.

PP lideri Mariano Rajoy bir hükümet kurmaya çalışacağını söyledi: "Bu parti hala İspanya'nın bir numaralı gücüdür."

Rajoy, bununla birlikte geride kalan dört yıl içinde partisinin, İspanya'nın ekonomik krizle mücadele etmesi nedeniyle "zor ve hatta rağbet görmeyen bazı kararlar aldığını" kabul etti.

Sosyalist lider Pedro Sanchez ise partisinin koalisyon görüşmelerine başlamaya hazır olduğunu söyledi.

Sanchez, "İspanya sola doğru hareket etmek istiyor" dedi.

Kesinti politikaları ve yolsuzluk skandalları 'hükümet partisine desteği düşürdü'

Seçimlerde en önemli konular, ülkedeki ekonomik kriz, yolsuzluk iddiaları ve Katalonya'nın bağımsızlığı oldu.

Başbakan Mariano Rajoy liderliğindeki hükümet kriz karşısında sert kesinti politikalarına başvurdu.

Bu dönemde İspanya ekonomisinde göstergeler yeniden büyümeye dönse de ülkede işsizlik oranı yüzde 21 düzeyinde.

Kesinti politikaları ve yolsuzluk skandallarının PP'ye desteğin düşmesine neden olduğu düşünülüyor.

Madrid'de bulunan BBC muhabiri Tom Burridge koalisyon müzakerelerinin karmaşık olacağını söylüyor.