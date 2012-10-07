T24 LogoT24 Logo
Dünya

İspanya'da hükümetin kesintilerine karşı 57 kentte halk sokaklara çıktı

İspanya'nın en büyük iki işçi sendikasının çağrısı ve 150'den fazla sivil toplum örgütünün desteğiyle hükümetin yaptığı kesintilere karşı 57 kentte gösteri düzenlendi.

07 Ekim 2012 21:27

 

İspanya'da hükümetin tasarruf tedbirlerine karşı direniş sürüyor. İspanya'nın en büyük işçi sendikaları CCOO ve UGT'nin çağrısı ve 150'den fazla sivil toplum örgütünün desteğiyle hükümetin yaptığı kesintilere karşı 57 kentte gösteri yapıldı.
 
Gösterilerin en büyüğü, bu yıl neredeyse günde 6 protesto eyleminin yapıldığı başkent Madrid'de oldu. Gösteriye muhalefetteki Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve komünist görüşlü Birleşik Sol (IU) partisinden de temsilciler katıldı.
 
"Daha fazla işsiz, daha fazla kesinti, daha az koruma. Ülkeyi batırmak istiyorlar! Bunu önlemek lazım'' başlığı altında, kent merkezindeki Delicias Caddesi'nde yapılan yürüyüşte, başta eğitim ve sağlık sektöründeki kesintiler eleştirildi. Göstericiler, "Bu krizin faturasını biz ödemeyeceğiz'' sloganları attı.
 
Ülkenin iki büyük işçi sendikası CCOO ve UGT genel sekreterleri, hükümetin açıkladığı 2013 yılı bütçesinin "daha fazla ekonomik küçülme ve işsizlik" yaratacağını savundu.
 
Kesintiler için referandum yapılması önerilerini yineleyen sendika liderleri, genel greve gidip gitmemenin hükümetin tutumuna bağlı olacağını belirtti.
 
İspanya gibi ekonomik krizin yaşandığı Portekiz'de 14 Kasım'da yapılacak genel grev tarihi İspanya için de gündemde. Eğer İspanya'da aynı gün grev kararı alırsa, ilk defa İberya yarımadasının tamamında genel greve gidilecek.
 
 

ETİKETLER

ispanyagrevhalkhükümet kesintisi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24