İspanya'da hükümetin kesintilerine karşı 57 kentte halk sokaklara çıktı

İspanya'da hükümetin tasarruf tedbirlerine karşı direniş sürüyor. İspanya'nın en büyük işçi sendikaları CCOO ve UGT'nin çağrısı ve 150'den fazla sivil toplum örgütünün desteğiyle hükümetin yaptığı kesintilere karşı 57 kentte gösteri yapıldı.

Gösterilerin en büyüğü, bu yıl neredeyse günde 6 protesto eyleminin yapıldığı başkent Madrid'de oldu. Gösteriye muhalefetteki Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve komünist görüşlü Birleşik Sol (IU) partisinden de temsilciler katıldı.

"Daha fazla işsiz, daha fazla kesinti, daha az koruma. Ülkeyi batırmak istiyorlar! Bunu önlemek lazım'' başlığı altında, kent merkezindeki Delicias Caddesi'nde yapılan yürüyüşte, başta eğitim ve sağlık sektöründeki kesintiler eleştirildi. Göstericiler, "Bu krizin faturasını biz ödemeyeceğiz'' sloganları attı.

Ülkenin iki büyük işçi sendikası CCOO ve UGT genel sekreterleri, hükümetin açıkladığı 2013 yılı bütçesinin "daha fazla ekonomik küçülme ve işsizlik" yaratacağını savundu.

Kesintiler için referandum yapılması önerilerini yineleyen sendika liderleri, genel greve gidip gitmemenin hükümetin tutumuna bağlı olacağını belirtti.

İspanya gibi ekonomik krizin yaşandığı Portekiz'de 14 Kasım'da yapılacak genel grev tarihi İspanya için de gündemde. Eğer İspanya'da aynı gün grev kararı alırsa, ilk defa İberya yarımadasının tamamında genel greve gidilecek.