İspanya'da hükümet kurulamıyor

Son genel seçimden birinci çıkan partinin Başbakan adayı
sıfatıyla bu göreve vekâlet eden Mariano Rajoy meclisteki
oylamada Başbakan seçilmesi için gerekli oy sayısına ulaşamadı.
Muhalefet partilerinin çoğu önceden beyan ettikleri üzere
Rajoy'u desteklemeyerek aleyhte oy kullandı. İspanya'da
8 aydır
hükümet kurulamıyor.
İlk oylamayı 170'e karşı 180 ile kaybeden Mariano Rajoy cuma
günü yapılacak olan ikinci oylamada da çoğunluğun desteğini
alamazsa 25 Aralık'ta İspanyol seçmen üçüncü kez sandık başına
gidecek.
İspanya Sosyalist İşçi Partisi'nin Genel Başkanı Pedro Sanchez
inandırıcı olmadığı gerekçesiyle muhafazakâr Halk Partisi lideri
Mariano Rajoy'u desteklemeyeceklerini duyurmuştu. 2015 yılının
Aralık ayında yapılan genel seçimde Halk Partisi en çok
milletvekilini çıkarmış olmasına rağmen Rajoy'un hükümeti
kurması mümkün olmamıştı. Mariano Rajoy ‘Sosyalistlerin inatla
erken genel seçim istemesinin ülke ekonomisine ve demokrasiye
zarar vereceğini', söyledi.