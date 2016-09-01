İspanya'da hükümet kurulamıyor

Son genel seçimden birinci çıkan partinin Başbakan adayı

sıfatıyla bu göreve vekâlet eden Mariano Rajoy meclisteki

oylamada Başbakan seçilmesi için gerekli oy sayısına ulaşamadı.

Muhalefet partilerinin çoğu önceden beyan ettikleri üzere

Rajoy'u desteklemeyerek aleyhte oy kullandı. İspanya'da

8 aydır

hükümet kurulamıyor.

İlk oylamayı 170'e karşı 180 ile kaybeden Mariano Rajoy cuma

günü yapılacak olan ikinci oylamada da çoğunluğun desteğini

alamazsa 25 Aralık'ta İspanyol seçmen üçüncü kez sandık başına

gidecek.

İspanya Sosyalist İşçi Partisi'nin Genel Başkanı Pedro Sanchez

inandırıcı olmadığı gerekçesiyle muhafazakâr Halk Partisi lideri

Mariano Rajoy'u desteklemeyeceklerini duyurmuştu. 2015 yılının

Aralık ayında yapılan genel seçimde Halk Partisi en çok

milletvekilini çıkarmış olmasına rağmen Rajoy'un hükümeti

kurması mümkün olmamıştı. Mariano Rajoy ‘Sosyalistlerin inatla

erken genel seçim istemesinin ülke ekonomisine ve demokrasiye

zarar vereceğini', söyledi.