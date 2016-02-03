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Dünya
Deutsche Welle

İspanya’da hükümet kurma görevi Sosyalistlerde

İspanya’da seçimlerden bir buçuk ay sonra hükümeti kurma görevi el değiştirdi. Sosyalistlerin de koalisyon kuramaması durumunda yeniden seçimlere gidilmesi gündeme gelecek.

03 Şubat 2016 13:47


İspanya'da 20 Aralık'ta yapılan parlamento seçimlerinin ardından hükümeti kurma görevi bu sefer Sosyalistler'e verildi. İspanya Kralı Felipe, Sosyalist Parti Genel Başkanı Pedro Sanchez'i hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Daha önce Başbakanlık görevini yürüten Mariano Rajoy, kendi muhafazakar Halk Partisi ile Sosyalistler ve liberal Ciudadanos partisi arasında koalisyon oluşturmaya çalışmış, ancak başarılı olamamıştı.

Seçimlere gidilebilir

Sanchez'in de koalisyon kuramaması durumunda ülkede yeniden seçimlere gidilmesi gündeme gelecek. Sanchez'in koalisyon ön görüşmeleri için en az üç haftaya ihtiyaç duyacağı, ilk güven oylamasının bir ayı bulabileceği belirtiliyor.

AB Komisyonu, hükümet kurma çalışmalarının ağır aksak ilerlemesinin reformların ertelenmesine yol açarak ekonomide güvensizlik yaratabileceği uyarısında bulunmuştu.

Başbakan Rajoy'un partisi seçimlerden yüzde 28,7'lik oy oranıyla birinci olarak çıkmış, ancak meclisteki mutlak çoğunluğunu kaybetmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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