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Dünya

İspanya'da hava trafiğine ordu el koydu

İspanya'da hava trafik kontrolörlerinin greve gitmesi nedeniyle kontrolün orduya devredildiğini açıkladı.

04 Aralık 2010 02:00

T24 - İspanya'da hava trafik kontrolörlerinin greve gitmesi nedeniyle hava trafiğinde kaos yaşanırken, İçişleri Bakanlığı, trafiğin kontrolünün orduya devredildiğini açıkladı.


Bakan Alfredo Perez Rubalcaba, hükümetin orduya hava trafiğinin kontrolünü sağlama talimatı verdiğini belirtti.


Geniş kitlelerin seyahate çıkmaya hazırlandığı uzun ulusal tatil öncesinde, hava trafik kontrolörlerinin beklenmedik grevi sebebiyle 8 havaalanı kapatılmış, hükümet de işbaşı yapılmaması halinde, hava trafiğinin kontrolünü ordunun üstlenmesine izin verileceğini bildirmişti.

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