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Dünya

İSPANYA'DA HAVA SAHASI YENİDEN AÇILDI MADRİD (A.A)

04 Aralık 2010 19:34

-İSPANYA'DA HAVA SAHASI YENİDEN AÇILDI MADRİD (A.A) - 04.12.2010 - İspanya'da hava trafiğinin büyük ölçüde durmasına yol açan hava kontrollerinin grevinin ardından hava sahasının yeniden açıldığı belirtildi.  Ülkenin havacılık kurumu AENA'dan bir yetkili, Avrupa hava trafik kontrol yönetimi Eurocontrol'den ''tehlike geçti işaretinin alındığını'' söyledi.    Yetkili, dün öğleden sonra iş bırakan grevcilerin bir kısmının, İspanyol hava sahasında güvenli uçuş yapılabilmesi için görevlerinin başına döndüklerini belirtti. Hava trafiğinin 24 ila 48 saat içinde normale dönmesinin beklendiği ifade edildi.  Hava kontrolörlerinin grevi üzerine dün ülkedeki ana havaalanlarındaki bütün iç ve dış hat uçuşları dururken, ordu hava kontrol kulelerinin idaresini ele almıştı.     Hükümet, grev nedeniyle olağanüstü hal ilan etmiş, bunun hava kontrolörlerinin işlerine dönmeleri talimatı anlamına geldiğini ve reddetmeleri halinde de iç hizmet kanunu uyarınca haklarında kovuşturma açılabileceğini, hapis cezasına çarptırılabileceklerini bildirmişti. 

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