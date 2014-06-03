İspanya'da halk sokakta; 'İspanya yarın cumhuriyet olacak'

İspanya'da Kral Juan Carlos'un görevi bırakacağını açıklamasının ardından birçok kentte halk sokaklara döküldü. "İspanya, yarın cumhuriyet olacak" şeklinde slogan atan cumhuriyetçiler yönetim şeklinin referanduma götürülmesini istiyor.

Parlamenter monarşi ile yönetilen İspanya'da 39 yıldır oturduğu tahttan feragat eden Kral Juan Carlos'un kararı sonrası cumhuriyet yanlıları sokaklara dökülerek, ülkedeki yönetim şeklinin referanduma götürülmesini talep etti.

Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Alicante, Sevilla, Bilbao, Salamanca, Burgos gibi birçok şehirde meydanları dolduran cumhuriyetçiler, Kral Juan Carlos'un sonrasında ülkede monarşinin sona ermesi gerektiğini savunup, referandum yapılmasını istedi.

Başkent Madrid'in ünlü Sol Meydanı'nı dolduran binlerce kişi, cumhuriyet bayrakları sallayarak, "İspanya, yarın cumhuriyet olacak" yönünde slogan attı. İspanya'nın yeni Kralı'nın Felipe olacak olmasına atfen "Felipe, çek git" diye bağıran kalabalık, İspanyolların bundan sonra referanduma giderek geleceklerine karar vermesi gerektiğini savundu.

Bu arada, Paris, Berlin, Brüksel, Porto gibi Avrupa'nın çeşitli kentlerinde de İspanya'daki monarşi karşıtı gösteriler yapıldı. Öte yandan, iktidardaki Halk Partisi (PP) ve anamuhalefetteki Sosyalist İşçi Partisi (PSOE), yayımladıkları mesajlarda Kral Juan Carlos'a teşekkür ederken, muhalefetteki komünist görüşlü Birleşik Sol (IU) ise göstericiler gibi ülke yönetim şeklinin referanduma götürülmesini talep etti.

Kral Juan Carlos'un tahtını bırakma kararının ardından, Bakanlar Kurulu'nun yarın acil toplanarak Kral'ın tahttan feragatını onaylayacak ve Meclise gönderecek. Meclistten mutlak çoğunlukla kabul edildikten sonra Senato'ya gönderilecek Juan Carlos'un tahtı bırakma kararı, burada onaylandıktan sonra resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Resmi kaynaklar, bu sürecin en fazla 10 günde tamamlanacağını tahmin ederken, daha sonra şu anda veliaht prens olan 46 yaşındaki Felipe'nin Kral olarak Meclis'te yemin etmesi gerekiyor. İspanya Kralı 6. Felipe olarak adlandırılacak yeni kralın resmen göreve başlamasının 3 ila 6 hafta arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

Kral Juan Carlos, televizyonda yayımlanan mesajında, İspanyol halkına teşekkür ederek, "Geriye baktığımda sadece gurur ve minnettarlık hissediyorum" dedi. Juan Carlos, yerine tahta geçecek oğlu Felipe'nin, "Devleti yönetmek için olgun, hazır, sorumluluk sahibi olduğunu ve istikrar getireceğini" savunarak, "Yeni nesil adil bir sebepten dolayı ondan ilerici bir rol istiyor" ifadesini kullandı.