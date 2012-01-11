-İspanya'da grev nedeniyle 104 uçuş iptal edildi MADRİD (A.A) - 11.01.2012 - İspanya'da, pilotların bir günlük grevi nedeniyle Iberia Havayollarının 104 uçuşu iptal edildi. Şirketten yapılan açıklamada, yaklaşık 10 bin yolcu için 104 ayrı uzun mesafe, kısa mesafe, yurtdışı ve yurtiçi uçuşun yeniden planlandığı kaydedildi. SEPLA sendikasına bağlı pilotların, Iberia'nın, düşük ücretli hizmet verecek yeni bir şirket oluşturma kararı almasına karşı greve gittikleri belirtiliyor. Sendika, "Iberia Express" adlı yeni havayolu şirketinin, yaklaşık 1600 pilotun bir kısmının işlerini kaybetmesine neden olacağını savunuyor. Bu yıl faaliyete geçmesi planlanan yeni şirketin, düşük ücretlerle yeni pilotlar ve personeli işe alacağı kaydedildi.