-İSPANYA'DA GÖSTERİLER DEVAM EDİYOR MADRİD (A.A) - 24.05.2011 - İspanya'da 15 mayısta başkent Madrid'deki Sol Meydanı'nda başlayan ve ülkenin tüm büyük kentlerine sıçrayan gösteriler devam ederken, Sol Meydanı'nda siyasi ve sosyal değişiklik talebi için 200 bin kişiden imza toplandığı açıklandı. "Hemen gerçek demokrasi" adlı sivil toplum örgütünün internet üzerindeki sosyal paylaşım sitelerini kullanarak başlattığı gösterilerin en gözde mekanı olan Madrid'deki Sol Meydanı'ndaki sözcüler yaptıkları açıklamada, değişilik talebine bu zamana kadar imza atanların sayısının 200 bini bulduğu bildirildi. "Hiçbir siyasi partiyi, örgütü, derneği temsil etmiyoruz ama bizi burada değişime olan inacımız birleştiriyor" diyen, çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu göstericiler, "Toplumun uyumadığını göstermek istiyoruz ve barışçıl yollardan mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu ülkeyi yönetenler bize cevap vermedikçe buradan gitmeyeceğiz" dediler. Bu arada Madrid'in en turistik yerlerinden biri olan Sol Meydanı'ndaki gösteriler çevredeki esnafı zor durumda bıraktı. Madrid İşadamları Konfederasyonu ve Ticaret Odası Başkanı Arturo Fernandez, esnafın durumunun endişe verici olduğunu savunarak, İçişleri Bakanlığı'ndan sorunu çözmesini istedi. Sol Meydanı'ndaki esnafın son bir haftadır satışlarının yaklaşık yüzde 60 düştüğü öne sürüldü. Göstericiler ise bugün aldıkları kararda, en azından küçük esnafın dükkanlarına asılı olan protesto yazılarının kaldırılacağını duyurdu. Öte yandan ülkenin güneydoğusundaki Murcia'da 80 kadar sistem karşıtı genç, yerel televizyon kanalını bastı. Barışçıl olduklarını söyleyen gençler, bir manifesto okuduktan sonra binadan çıktı. İspanya'daki göstericiler, en azından gelecek pazar gününe kadar protestolarına devam kararı alırken, polisin olası bir müdahalesi halinde karşı koymamaya da kararlaştırdılar.