-İSPANYA'DA GENEL GREV MADRİD (A.A) - 29.09.2010 - İspanya'da, sosyalist hükümetin hazırladığı ve parlamentonun onayladığı iş reformuna karşı genel grev yapılıyor. Çalışma Bakanı Celestino Corbacho, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, günün "olaysız ve normal" başladığını söyledi. Corbacho, "sendikalarla sayı tartışmasına girmek istemediklerinden greve katılımla ilgili bir oran şimdilik vermeyeceğini, ancak taahhüt edilen asgari hizmetin verildiğini" ifade etti. Çalışma Bakanı, tek rakamsal bilgi olarak, sabah itibariyle endüstri sektöründe enerji tüketiminin yüzde 21,2 düştüğünü açıkladı ve "Günün bu şekilde devam etmesini, vatandaşların greve katılma haklarının yanı sıra çalışma haklarına da saygı gösterilmesini umuyoruz" dedi. Ulaştırma Bakanlığı da ulaştırma sektöründeki asgari hizmetin yüzde 99 oranında sağlandığını duyurdu. Bu arada geceyarısı başlayan genel grevde sendikacıların yaptıkları protesto gösterilerinde bazı yerlerde polisle tartıştığı, yer yer arbede yaşandığı bildirildi. Özellikle Madrid, Barcelona, Sevilla ve Valencia gibi büyük kentlerdeki sebze ve meyve halleri önünde gösteri yapan bazı sendika üyeleri, çalışmak için gelenleri bir süre hale sokmadı. Daha sonra polisin müdahalesiyle greve katılmayan işçilerin hale girmesi sağlandı. Madrid özerk yönetimi de metro ve otobüslerin yüzde 75 oranında çalıştığını duyurdu. Öte yandan ülkenin önde gelen sendikalarından UGT'ten yapılan ilk açıklamada, genel greve katılımın yüzde 70'in üzerinde olduğu iddia edildi.