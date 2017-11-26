İspanya'da gece kulübünde zemin çöktü: 22 yaralı

İspanya’ya bağlı Kanarya adalarından Tenerife'de gece kulübünde zeminin çökmesi sonucu 2'si ağır olmak üzere 22 kişi yaralandı.

Eğlence mekanında gerçekleşen olayda acil müdahale ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

İspanyol yetkililer olayda can kaybı olmadığını açıkladı.

Kulübün zemininde 4 metrekarelik bir alanın çökmesi sonucu birçok kişinin yaklaşık bir kat yükseklikten zemin kata düştüğü belirtildi.

Yaralılar arasında turist olarak bulunan iki Fransız, bir Romanya ve bir Belçika vatandaşı olduğu açıklandı.

Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.