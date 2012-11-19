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Dünya

İspanya'da ev alana oturma izni

Ekonomik krizle mücadele eden İspanya'da hükümet, ev satın alan yabancılara oturma izni verilmesini öngören bir yasa hazırlığı içinde olduğunu açıkladı

19 Kasım 2012 19:37

 

İspanya hükümeti, ev satın alan yabancıya oturma izni verecek. Oturma izni için en az 160 bin Euro'luk ev satın almak gerekecek.

İspanyol hükümetinde ticaretten sorumlu devlet sekreteri olan Jaime Garcia Legaz, 160 bin Euro'nun üzerinde değeri olan ev satın alan yabancılara (AB dışından) İspanya'da oturma izni verilmesini sağlayacaklarını duyurdu.

Legaz, katıldığı bir konferansta yaptığı konuşmada, ''Ev satın alan yabancılara oturma izni sağlanmasına yönelik kanun hükmündeki kararname birkaç hafta içinde çıkacak'' dedi.

 

2 milyondan fazla satılık konut

 

Oturma izni için en az 160 bin Euro'luk ev satın alınması şartı koyacaklarını belirten Legaz, ''Daha az bir fiyat konamaz çünkü bu, oturma izni taleplerinde bir patlamaya neden olur'' şeklinde konuştu.

İspanya'da halen 2 milyondan fazla satılık konut bulunurken, hükümet çıkarmak istediği yasa ile ülkedeki konut stoğunu düşürmeyi ve inşaat sektörünü canlandırmayı hedefliyor.

Yeni yasanın özellikle İspanya'da yaşayan ve oturma izni problemi bulunan Rus ve Çin vatandaşları için büyük kolaylık sağlayacağı tahmin ediliyor.

 

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