-İSPANYA'DA ETA ÜYESİ 3 KİŞİ YAKALANDI MADRİD (A.A) - 29.09.2010 - İspanyol polisi, ülkenin kuzeyindeki Bask bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden ve AB terör örgütleri listesinde bulunan ETA'nın üyesi 3 kişinin yakalandığını, yapılan aramalarda patlayıcı yapımında kullanılan 100 kilodan fazla malzemenin bulunduğunu duyurdu. Bask bölgesinde bu sabah yapılan operasyonda yakalanan 3 ETA üyesinden, Xabier Atristain Gorosabel adlı kişinin, polis tarafından dağıtılan en çok arananlar listesinde olduğu kaydedildi. ETA üyelerinin yaklaşık 2 aydır kaldıkları söylenen evde yapılan aramalarda, patlayıcı yapımında kullanılan 100 kilodan fazla malzeme ve bazı silahların bulunduğu bildirildi. Söz konusu 3 kişinin ayrıca çalıntı bir araba kullandıkları ifade edildi. ETA, 5 Eylül tarihinde ateşkes ilan ederken, İspanyol polisi örgüte karşı operasyonları kararlılıkla sürdürüyor.