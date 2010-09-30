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Dünya

İSPANYA'DA ETA ÜYESİ 3 KİŞİ YAKALANDI MADRİD (A.A)

30 Eylül 2010 01:47

-İSPANYA'DA ETA ÜYESİ 3 KİŞİ YAKALANDI MADRİD (A.A) - 29.09.2010 - İspanyol polisi, ülkenin kuzeyindeki Bask bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden ve AB terör örgütleri listesinde bulunan ETA'nın üyesi 3 kişinin yakalandığını, yapılan aramalarda patlayıcı yapımında kullanılan 100 kilodan fazla malzemenin bulunduğunu duyurdu. Bask bölgesinde bu sabah yapılan operasyonda yakalanan 3 ETA üyesinden, Xabier Atristain Gorosabel adlı kişinin, polis tarafından dağıtılan en çok arananlar listesinde olduğu kaydedildi. ETA üyelerinin yaklaşık 2 aydır kaldıkları söylenen evde yapılan aramalarda, patlayıcı yapımında kullanılan 100 kilodan fazla malzeme ve bazı silahların bulunduğu bildirildi. Söz konusu 3 kişinin ayrıca çalıntı bir araba kullandıkları ifade edildi. ETA, 5 Eylül tarihinde ateşkes ilan ederken, İspanyol polisi örgüte karşı operasyonları kararlılıkla sürdürüyor.

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