İspanya'da Erasmus öğrencilerini taşıyan otobüs kaza yaptı; 14 kişi hayatını kaybetti

İspanya’nın kuzeydoğusunda bulunan Tarragona kenti yakınlarında bu sabah meydana gelen trafik kazasında en az 14 kişi öldü. Kaza sırasında, otobüste Türk öğrencilerin de olduğu iddia edildi.

Hürriyet'in İspanyol El Mundo gazetesine dayandırdığı haberine göre; sabah TSİ 07.00 sıralarında çoğunluğu Erasmus öğrencilerinden oluşan 56 kişiyi taşıyan otobüs ile bir otomobil AP-7 otobanı üzerinde çarpıştı. Olayda en az 14 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi verilirken, 43 kişinin de yaralandığı açıklandı. Birçok farklı ülkeden öğrencileri taşıyan otobüsün Valencia’daki bir şenlikten Barcelona’ya dönmekte olduğu kaydedildi. AP-7 otobanı trafiğe kapatılırken, kaza mahalline ambulanslar sevk edildi.

Yaralıların çoğu yaşları 22 ila 29 arasında değişen öğrenciler... İngiliz Daily Mail gazetesi yaralıların Türkiye, İngiltere, İsviçre, Norveç, Ukrayna ve İspanya'dan olduğunu yazdı. İspanyol El Mundo gazetesinde ise kaza esnasında otobüste Hollandalı ve Yunan öğrenciler olduğu bilgisi yer aldı. Katolonya Bölgesi İçişleri Bakanı Jordi Jane, kaza geçiren öğrencilerin Erasmus kapsamında Barcelona Üniversitesi'ne kayıtlı olduklarını açıkladı.

Jane, otobüs şoförünün Tortoso'da gözaltında bulunduğunu da sözlerine ekledi.

İki günlük yas ilan edildi

Katalonya özerk yönetiminin başkanı Carles Puigdemont, Erasmus öğrencilerini taşıyan ve 14 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazası nedeniyle Katalonya'da iki gün yas ilan edildiğini açıkladı. İspanya Kralı 6. Felipe ve ülkedeki siyasi liderler, trafik kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayınladılar.



Kazanın ülkede 2000 yılından bu yana meydana gelen en büyük otobüs kazası olduğu belirtildi.