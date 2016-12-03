İspanya'da El Clasico zamanı

La Liga'nın 14. haftasında zirvedeki iki takım karşı karşıya geliyor: Lig ikincisi Barcelona sezonun ilk El Clasico'sunda ligin lideri Real Madrid'i ağırlıyor.

Sezonun son altı maçını kazanarak gelen Real Madrid deplasmanda dahi olsa 6 puan farkla eli güçlü olan taraf.

Ligdeki son iki maçından beraberlikle gelen Barcelona ise hem inişli çıkışlı oyunu hem de Real'in sezon başında önemli bir farkla gerisine düşme riski nedeniyle Clasico'ya üzerinde baskıyla çıkan taraf.

Son iki maçta deplasmanda oynayan kazanıyor

goal.com'un haberine göre; Barcelona ve Real Madrid arasındaki son iki maçta konuk ekipler beklenmedik sonuçlarla, beklenmedik zaferler kazanmıştı.



Real Madrid ikilinin son randevusunda Camp Nou'da uzun bir aradan sonra 2-1'lik skorla kazanırken, Barcelona da bir önceki karşılaşmada Santiago Bernabeu'da 4-0'lık bol sükseli bir deplasman zaferi yaşamıştı.

Ligde namağlup konumdaki Real Madrid için bu maçta galibiyetin yanı sıra, yenilmemek de önemli bir anlam ifade edecek.

Sakat oyuncularda son durum

Barcelona'da beş hafta önceki Valencia maçında dizinden sakatlanan Iniesta'nın maça hazır olmasının sevinci yaşanıyor. Savunma hattında Mathieu'nün kesin bir şekilde oynaması beklenmezken, sol bek Jordi Alba'nın oynayıp oynayamayacağı şüpheli ancak Luis Enrique'nin kritik maçta oyuncusunu kullanacağı tahmin ediliyor.

Real Madrid'de ise en önemli eksik Galli süperstar Gareth Bale ve onun kadar konuşulmasa da takım için kritik bir isim olan Alman orta saha Toni Kroos. Real'de bu isimlerin yanı sıra Morata, Danilo ve Coentrao da sakatlıkları sebebiyle oynayamayacak.

Hangi kanalda yayınlanacak?

Barcelona ve Real Madrid arasındaki karşılaşma TSİ 18.15'te oynanacak ve Lig TV3'ten yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Pique, Mascherano, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Andre Gomes; Messi, Luis Suarez, Neymar

Real Madrid: Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Isco, Kovacic, Modric; Lucas Vazquez, Benzema, Ronaldo