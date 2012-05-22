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Dünya

İspanya'da eğitim sektöründe büyük grev

İspanya'da hükümetin eğitim alanındaki kesinti planlarına karşı tüm kamu eğitim sektörü bugün greve gitti

22 Mayıs 2012 21:00

Anaokulundan üniversitelere kadar tüm kamu eğitim kurumlarında düzenlenen grev, ülkede eğitim alanında bu denli geniş kapsamda gerçekleştirilen ilk büyük eylem.

Protestolara eğitimciler, öğrenciler ve veliler birlikte katılıyor.

Hükümetin kesinti planları kapsamında, sınıflardaki öğrenci sayısının artırılması, eğitimcilerin aynı maaşlarla daha uzun saatler çalışmaları ve üniversite harçlarının yüzde 25'e varan oranlarda artırılması planlanıyor.

Hükümet, ekonominin yeniden büyümesi için kesinti programlarının uygulanması gerektiğini iddia ediyor.

Grev, Bask bölgesi ve Balear Adaları hariç, tüm bütün İspanya genelinde gerçekleştiriliyor.

Kasım ayındaki seçimlerde iktidara gelen Başbakan Mariano Rajoy sert kesinti önlemleri alacağını açıklamıştı.

Grev, kesintileri protesto eden göstericilerin Madrid'in merkezindeki Puerto del Sol Meydanı'ndan polis tarafından çıkarılmasından bir hafta sonra gerçekleşiyor.

(BBC Türkçe)

 

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