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Dünya

İspanya'da domuz gribinden ölenlerin sayısı 16

24 Ağustos 2009 03:00

İspanya'nın başkenti Madrid'de bir kişinin, A/H1N1 virüsünün yol açtığı domuz gribinden öldüğü bildirildi.
Madrid özerk yönetimi sağlık müdürlüğü tarafından, ailenin isteği üzerine ölen kişiyle ilgili herhangi bir bilginin açıklanmayacağı duyuruldu.
İspanya'da son 2 günde, 3'ü Endülüs bölgesinde, biri de Madrid'de olmak üzere toplam 4 kişi domuz gribinden hayatını kaybetti. Endülüs özerk yönetimi, domuz gribinden art arda ölümlerin "tesadüf olduğunu" savunup, halka "rahat olun" mesajı verdi.
Madrid'deki bugünkü ölümle 30 Hazirandan bu yana İspanya'da domuz gribinden hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

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