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Dünya

İspanya'da deprem: 10 ölü

İspanya'nın güneydoğusundaki Murcia kentinin Lorca ilçesinde bugün meydana gelen ve en az 10 kişinin ölümüne yol açan depreme neden oldu.

12 Mayıs 2011 03:00

T24 - İspanya'nın güneydoğusundaki Murcia kentinin Lorca ilçesinde bugün meydana gelen ve en az 10 kişinin ölümüne yol açan depreme neden oldu.



İspanya Ulusal Jeoloji Enstitüsü kaynaklarına dayanılarak verilen haberlerde, bölgede meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki ikinci depremin İspanya'nın güneydoğusunda bu zamana kadar görülen en büyük deprem olduğu kaydedildi.

Bu arada Murcia özerk yönetiminden verilen bilgilerde, depremden dolayı Lorca kentinde beş kişinin öldüğü, yaralılar arasındaki iki kişinin de durumunun çok ağır olduğu belirtildi. Depremden dolayı iki binanın çöktüğü, bazı binaların zarar gördüğü, binalardan düşen sıvaların araçlara zarar verdiği görüldü. Lorca'daki kilisenin çanı da depremden dolayı düştü.

Öte yandan güvenlik nedeniyle Lorca'daki bir hastanenin boşaltıldığı, hastaların başka hastanelere taşındığı bildirildi. İspanyol televizyonlarındaki görüntülerde, bölge halkının panik içinde olduğu ve meydanlarda toplandığı dikkati çekti. Lorcalılar, geceyi sokakta geçirmeye hazırlandıklarını söyledi.

Binaların çökmesi ve ölümler saat 18.47'deki 5,2 büyüklüğündeki ikinci depremden sonra oldu. Depremden dolayı, İspanya Başbakan Yardımcısı, İçişleri Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Alfredo Perez Rubalcaba ve birkaç bakanın yarın Lorca'ya gidecekleri açıklandı.


Ölü sayısı 10'a ulaştı

İspanya'nın güneydoğusundaki Murcia kentinin Lorca ilçesinde bugün meydana gelen iki deprem sonrasında ölü sayısı ona çıktı.

Murcia özerk yönetiminden verilen bilgilerde, depremden dolayı Lorca'da on kişinin öldüğü on iki kişinin de yaralı olduğu bildirildi. Savunma Bakanı Carme Chacon, yardım için askeri birimleri de bölgeye yönlendirirken bazı yolların trafiğe kapandığı kaydedildi.


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