T24 LogoT24 Logo
Dünya

İspanya'da çocuk pornosu operasyonu!

'Kılıç' adı verilen çocuk operasyonunda, yaşları 11 ile 16 arasında değişen 19 çocuk, pornografi çetesinin ellerinden kurtarıldı

09 Aralık 2012 16:56

İspanya’da çocuk pornografisi ile mücadele kapsamında 14 kentte düzenlenen operasyonda yaşları 11 ile 16 arasında değişen 19 çocuk kurtarıldı.

İspanya'nın 14 kentinde düzenlenen uluslararası operasyonda 28 kişi gözaltına alındı.

İspanyol emniyet teşkilatınca yapılan açıklamada 10 kişinin daha soruşturma kapsamında olduğu kaydedildi.

“Kılıç” adı verilen operasyonda Madrid ve Alicante kentlerinde Almanya, Romanya ve Ukrayna uyruklu 19 çocuk, pornografi çetesinin ellerinden kurtarıldı.

Yaşları 11 ile 16 arasında değişen çocukların ülkelerinden kaçırıldığı ve porno filmlerinde oynatılarak istismar edildiği belirtildi.

Polisin verdiği bilgilere göre 2004 yılında kurulan şebekenin merkezi Kanada'nın Toronto kentinde bulunuyor. Çekilen videoların yaklaşık 1000 euroya kadar alıcı bulduğu ve şebekenin internet üzerinden sattığı videolardan yılda 1 milyon 240 bin euro gelir elde ettiği belirtildi.

Edinilen bilgiler kapsamında, şebeke üyeleri arasında iki din dersi öğretmeni ve bir kilisenin gençlik kampı organizatörü de olduğu öğrenildi.

(Deutsche Welle Türkçe)

ETİKETLER

çocuk pornosuispanyaoperasyonkurtarılmaistismargözaltısoruşturmafilmpolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24