İspanya'da çocuk pornosu operasyonu!

İspanya’da çocuk pornografisi ile mücadele kapsamında 14 kentte düzenlenen operasyonda yaşları 11 ile 16 arasında değişen 19 çocuk kurtarıldı.

İspanya'nın 14 kentinde düzenlenen uluslararası operasyonda 28 kişi gözaltına alındı.

İspanyol emniyet teşkilatınca yapılan açıklamada 10 kişinin daha soruşturma kapsamında olduğu kaydedildi.

“Kılıç” adı verilen operasyonda Madrid ve Alicante kentlerinde Almanya, Romanya ve Ukrayna uyruklu 19 çocuk, pornografi çetesinin ellerinden kurtarıldı.

Yaşları 11 ile 16 arasında değişen çocukların ülkelerinden kaçırıldığı ve porno filmlerinde oynatılarak istismar edildiği belirtildi.

Polisin verdiği bilgilere göre 2004 yılında kurulan şebekenin merkezi Kanada'nın Toronto kentinde bulunuyor. Çekilen videoların yaklaşık 1000 euroya kadar alıcı bulduğu ve şebekenin internet üzerinden sattığı videolardan yılda 1 milyon 240 bin euro gelir elde ettiği belirtildi.

Edinilen bilgiler kapsamında, şebeke üyeleri arasında iki din dersi öğretmeni ve bir kilisenin gençlik kampı organizatörü de olduğu öğrenildi.

(Deutsche Welle Türkçe)