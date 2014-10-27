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Dünya
Deutsche Welle

İspanya’da büyük yolsuzluk operasyonu

İspanya’da yolsuzluk operasyonu kapsamında aralarında siyasetçi, kamu görevlisi ve iş adamlarının da olduğu 51 kişi gözaltına alındı.

27 Ekim 2014 20:18


Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı'nın emriyle Guardia Civil (Sivil Muhafız) adlı paramiliter polis birimleri Madrid, Murcia, Valencia, Leon kentlerindeki ev ve iş yerlerinde aramalar yaptı.

Gözaltına alınan şahıslar, belediyelerde inşaat ve hizmet sektöründeki ihalelerin dağıtılması sırasında doğrudan ya da dolaylı rüşvet alıp vermekle suçlanıyor. Soruşturma makamlarına göre geçen iki yılda en az 250 milyon euroluk yasadışı ödeme yapıldı.

Gözaltına alınan kişiler arasında Madrid bölgesinden 6 belediye başkanı ve siyasetçi Francisco Granados da bulunuyor. Granados 2004-2011 yılları arasında başbakan Mariano Rajoy'un yönetimindeki muhafazakâr Halk Partisi'nin Madrid'deki iki numaralı ismiydi. 50 yaşındaki siyasetçi şubat ayında senatodaki koltuğunu bırakmak zorunda kalmıştı. Granados, devlet hazinesinden 1,5 milyon euroyu dört yıl boyunca İsviçre'deki gizli bir banka hesabında sakladığı ortaya çıkınca istifa etmek zorunda kalmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında Halk Partisi'nin yanı sıra, Sosyalist İşçi Partili bir belediye başkanı da olduğu belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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