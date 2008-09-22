İspanya'da bombalı saldırı

İspanya'nın kuzeyindeki ayrılıkçı Bask bölgesinde 24 saat içinde meydana gelen üç otomobilli bombalı saldırıda 1 subay öldü, üçü polis 18 kişi yaralandı. ETA telefonla saldırıları önceden bildirdi.



Cantabria bölgesinin Santona kentinde askeri bir akademinin yakınlarında meydana gelen üçüncü patlama öncesinde Bask bölgesinin bağımsızlığından yana silahlı ETA örgütünden telefon uyarısı geldi.



Yerel saatle bu sabaha karşı 01.00 sularında meydana gelen Santona saldırısında Tuğgeneral Luis Conde de la Cruz adlı subay öldü. Daha önce liman kasabası Ondarroa'daki polis karakolunun önüne parkedilen bir aracın patlatılmasıyla da üçü polis 11 kişi yaralandı, karakol binası büyük hasar gördü.



Bir başka bombalı saldırı ise Bask bölgesinin yönetim merkezi Vitoria'da meydana bir banka genel müdürlüğünün yakınlarında meydana geldi. Bu saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

ETA Vitoria'daki patlama öncesinde de telefonla uyarıda bulundu.



Kapatmaya tepki mi?



Bombalı saldırılar Bask politikasının çalkantılı bir dönemine rasladı. İspanya Yüksek Mahkemesi iki milliyetçi Bask partisini, silahlı ETA örgütüyle ilişkileri olduğu iddiasıyla kısa bir süre önce yasadışı ilan etmişti.



Başbakan Zapatero kınadı



İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero, terör örgütü ETA'nın düzenlediği ve 1 askerin ölümüne, toplam 18 kişinin de yaralanmasına yol açan 3 saldırıyla ilgili olarak, "İspanyol toplumu asla terörizme boyun eğmeyecek" dedi.



Zapatero, başbakanlık konutunda yaptığı açıklamada, ETA'nın pazar gece yarısı Cantabria bölgesindeki Santona yerleşim yerinde ordu evi önünde bomba yüklü aracı patlatarak düzenlediği saldırıda ölen 46 yaşındaki askerin ailesine baş sağlığı, yaralananlara da acil şifa diledi. Terör saldırısının sorumlularının en kısa zamanda yakalanması için tüm tedbirlerin alındığını söyleyen Zapatero, ETA'nın İspanya'yı bölme amacına asla ulaşamayacağını belirtti.



Bask özerk yönetimi başkanı Juan Jose İbarretxe de saldırıyı kınarken, ortaya attığı siyasi görüşlerle "ETA'ya oksijen verdiği" yönündeki eleştirilere ise "Barış için çalışmaya devam etmek için siyasetten vazgeçmeyeceğim" cevabını verdi.



'İki çeşit ETA var'



Öte yandan İspanya'daki tüm siyasi partiler saldırıyı kınarken, en sert açıklama Cantabria özerk yönetimi başkanı Miguel Angel Revilla'dan geldi. Revilla, "İki çeşit ETA var. Biri bu psikopat saldırıyı yapan katiller, diğeri de hukuk devletinin yasadışı ilan ettikleri" derken, İbarretxe'yi ve Bask bölgesindeki birinci parti olan Bask Milliyetçi Partisi'ni (PNV), geçen hafta Yüksek Mahkemenin kararıyla kapatılan Bask Milliyetçi Hareketi (ANV) ve Bask Komünist Partisi'nin (PCTV) ETA yanlısı tavırlarına göz yummakla suçladı.







