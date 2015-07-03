İspanya'da bir kasaba Twitter ile yönetiliyor!

İspanya'nın Jun kasabasında halkın bürokratik işlemleri Twitter üzerinden yapılıyor. Kasaba sakinleri, çöplerin toplanmasını istemekten, suç bildiriminde bulunmaya ve doktor randevusu almaya dek birçok işlemi Twitter üzerinden yapıyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre, merkezindeki bir dikilitaşın tepesinde Twitter mozaiği olan Jun kasabası her yıl Twitter Konferansı'na da ev sahipliği yapıyor.

2005 yılından beri görevde olan 45 yaşındaki sosyalist belediye başkanı José Antonio Rodríguez Salas,1999'da belediye işlemlerini kolaylaştıracak yeni bir bilgisayar yazılımı geliştirilmesini teşvik etmiş. Sonra sanal topluluklar ve sosyal medya ile ilgilenmeye başlamış.

'Bürokrasiyi, Twitter'la yok ettik'

Guardian'a konuşan Jun Belediye Başkanı José Antonio Rodríguez Salas, espri ile "Twitter, Fransızların getirdiği bürokrasiyi ortadan kaldırmamızı sağladı" diyor.

Belediye Başkanı, kasaba sakini 3 bin 500 kişiyi de Twitter hesabı açmaları için teşvik ediyor.

Şu ana kadar bu kişilerden 600'üne, belediye binasında hesap açılmış.

Bu kişiler Twitter üzerinden birçok işlem yapıyor. Aralarında, bozulan sokak lambalarını bildirenler ya da okullardaki öğlen yemeklerinden rahatsızlıklarını dile getirenler de var.

Salas ise yaptıkları ile gurur duyuyor. Bürokrasiyi azaltması sonucu kentte polis sayısını dörtten bire indirmiş. O polise de zaten şikayetler Twitter üzerinden iletiliyor.

Sırada ABD kentleri var

Twitter'ın veri alanında bir numaralı bilim adamı olan dünyanın önde gelen üniversitelerinden Massachusetts Institute of Technology'den (MIT) Doçent Deb Roy, bu yıl Jun'u ziyaret etmiş.

Roy ve yardımcıları şimdi Jun projesinin ABD'ye nasıl taşınacağı üzerinde çalışıyor.

Üzerinde düşünülen kentler ise Chicago, New York, San Francisco ve MIT'nin de bulunduğu Boston.

Jun kasabasının Twitter hesabı için tıklayın.