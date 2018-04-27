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Dünya

İspanya'da binlerce kişi sokağa çıktı: Taciz değil tecavüz

Polis eylemcileri mahkeme kapısında durdururken bazı eylemcilerle polis arasında arbede yaşandı

27 Nisan 2018 18:55

İspanya genelinde binlerce kişi 2 yıl önce Pamplona kentindeki San Fermin festivali sırasında 18 yaşındaki bir kadına toplu tecavüzle suçlanan 5 erkeğin cinsel taciz suçundan ceza almasını yürüyüş yaparak protesto etti.

Sputnik'te yer alan habere göre, İspanya'nın başkenti Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao ve Valencia dahil çok sayıda kentte binlerce kişi sokağa çıktı. Kararın verildiği Navarra bölge mahkemesinden yürüyüşe geçen eylemciler de "Bu taciz değil tecavüz" sloganları attı. Polis eylemcileri mahkeme kapısında durdururken bazı eylemcilerle polis arasında arbede yaşandı.

 

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