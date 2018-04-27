İspanya'da binlerce kişi sokağa çıktı: Taciz değil tecavüz

İspanya genelinde binlerce kişi 2 yıl önce Pamplona kentindeki San Fermin festivali sırasında 18 yaşındaki bir kadına toplu tecavüzle suçlanan 5 erkeğin cinsel taciz suçundan ceza almasını yürüyüş yaparak protesto etti.

Sputnik'te yer alan habere göre, İspanya'nın başkenti Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao ve Valencia dahil çok sayıda kentte binlerce kişi sokağa çıktı. Kararın verildiği Navarra bölge mahkemesinden yürüyüşe geçen eylemciler de "Bu taciz değil tecavüz" sloganları attı. Polis eylemcileri mahkeme kapısında durdururken bazı eylemcilerle polis arasında arbede yaşandı.