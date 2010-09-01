İspanya'da 'beyaz erkek ticareti' yapıldığı ortaya çıktı

T24 - İspanya'da ilk kez 'erkek ticareti' yapan bir örgüt ortaya çıkarıldı

Fuhuş amacıyla kadın ticaretini yapan örgütler Avrupa çapında faaliyet gösteriyor.



Fakat bu kez İspanyol polisi ilk defa ülkeye fuhuş için genç erkek getiren bir insan ticareti şebekesini ortaya çıkardığını söylüyor.



Polisten yapılan açıklamada, getirilen seks işçilerinin diğer erkeklere pazarlandığı açıklandı.



İspanyol yetkililer çoğunluğu Brezilyalı 14 kişiyi insan ticareti örgütünün üyesi oldukları şüphesiyle göz altına aldı.



Erkek fahişe oldukları iddia edilen 17 kişi de İspanya'ya kaçak giriş yaptıkları gerekçesiyle gözaltında.



Örgütün 20'li yaşlardaki Brezilyalı gençleri yaklaşık 5 bin dolar karşılığında İspanya'ya kaçak olarak soktuğu, bu paraya sahip olmayan gençlerin İspanya'da fuhuş yapmaya zorlanarak borçlarını ödemeye çalıştığı söyleniyor.



Polis, örgütün çalışma biçiminin kadın ticareti yapan diğer örgütlerle aynı olduğunu, sadece bu sefer genç erkeklerin sömürüldüğünü söylüyor.



Emniyet müdürü Jose Nieto, getirilen Brezilyalı gençlerden bazılarına kendilerini İspanya'da garsonluk gibi meşru bir işin beklediği yalanının söylendiğini, diğerlerinin ise seks işçisi olarak geldiklerinin farkında olduğunu açıkladı.



Çökertilen örgütün 60 ila 80 arasında genci İspanya'ya soktuğu düşünülüyor.



Polis, diğer erkeklere pazarlanan gençlere müşterileriyle paylaşmaları için Viagra ve kokain verildiğini de söyledi.



Örgüt, seks işçisi olarak çalıştırdığı gençlerin kazançlarının önemli bir kısmına el koyuyor, ayrıca kaldıkları yerin kirası ve yemek masraflarını da gençlerden alıyordu.