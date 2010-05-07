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Dünya

İspanya'da bedava süpermarket

İspanya'nın Barselona kentinde bir süpermarket müşterilerine bedava hizmet veriyor.

07 Mayıs 2010 03:00

T24- Kozmetik ürünlerinden, yiyecek maddelerine ve hatta cep telefonlarına kadar müşterilerine geniş bir ürün yelpazesi sunan İspanya'nın Barselona kentindeki "Es Lo Ultimo"da herşey bedavaya veriliyor.


İtalyan Adnkronos haber ajansında çıkan habere göre, ürünlerin bedellerinin bizzat üreticiler tarafından ödendiği belirtilen market, aslında bir tür piyasa araştırma merkezi gibi hizmet veriyor.


Yakın birgelecekte piyasaya sunulması planlanan ürünlerin alıcıya sunulduğu markette, müşterilerin ürünlere ilişkin düşüncelerinden yararlanılıyor.


Bu markette alışveriş yapmak içinse 5 euro karşılığı bir internet sitesine kayıt olmak ve ayda sadece 5 ürünle yetinmek yeterli oluyor.


Avusturya'da da bu tür bir market hizmet veriyor, ancak dayanışma amaçlı kurulan bu marketten sadece aylık geliri 800 euronun altında olanların yararlanmasına izin veriliyor. (Cnntürk)

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