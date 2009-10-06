İspanya'da aslan alarmı

İspanya'nın doğusundaki Katalonya ve Valencia bölgeleri arasındaki kırsal alanda görülen bir aslanı aramak için güvenlik güçleri alarm verirken, halka uyarılar yapıldı.

Font de Sant Pere bölgesinde geçen cumartesi günü spor yapan 2 kişinin aslan gördüğünü yetkililere bildirmesi üzerine bölgede geniş çaplı bir arama operasyonu başlatıldı. Jandarmanın, ulusal ve yerel polisin, orman müdürlüğü ile veterinerlik yetkililerinin birlikte yürüttüğü, havadan ve karadan sürdürülen arama çalışmalarına 40 kişinin katıldığı bildirildi. Aslanın nereden geldiği hakkında kimsenin bir bilgisi olmazken, nereye gitmiş olabileceğinin de kestirilemediği kaydedildi.

Bu arada yerel yönetimlerce, aslana karşı halka bilgi verilirken, ''Eğer aslanı görürseniz sakin olmaya çalışın, ani hareket etmeyin veya bağırmayın. 112'yi arayıp haber verin'' denildi.