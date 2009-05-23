İspanya'da askerlerin izinlerine domuz gribi iptali

İspanya'nın başkenti Madrid'in Hoyo de Manzanares ilçesindeki askeri akademide görülen H1N1 virüsü vakalarından dolayı 507 askerin hafta sonu izninin iptal edildiği açıklandı.



Askeri akademide 11 askerin H1N1 virüsü taşıdığının tespit edilmesinden sonra alınan tedbirler kapsamında 507 askerin hafta sonu izninin iptal edildiği bildirildi.



Sağlık ve Savunma bakanlıklarından yapılan açıklamalarda, tedbir amacıyla 507 askerin hafta sonunda kışladan çıkmasının yasaklandığı belirtildi.



Yetkililer, virüs tespit edilen 11 vakadan sadece 3'ünün hafta sonunu askeri hastanede geçireceğini, diğerlerinin eve gönderileceğini kaydetti.



Bu arada İspanya Sağlık Bakanlığı, bu zamana kadar H1N1 virüsü tespit edilen vaka sayısının 126'ya yükseldiğini kaydetti.

