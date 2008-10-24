İspanya’da askere ifade özgürlüğü

İspanya’da Askeri Yüksek Mahkeme ilk kez bir askere ifade özgürlüğü tanıyan karara imza attı.



İspanya’da Askeri Yüksek Mahkeme, Hava Kuvvetleri’nde uçuş kontrol bölümünde çalışma koşullarını eleştirdiği için cezalandırılan asker hakkındaki kararı iptal ederek, ilk kez bir askere "ifade özgürlüğü tanıdı".



Çavuş Francisco Martin, 2004 yılında Transit Uçuşların Kontrolünü Kalkındırma Derneği başkanı sıfatıyla Ticari Uçuş Pilotları Odası başkanına mektup göndererek, uçuş kontrol bölümünde çalışma koşullarının adil olmadığını, durumun endişe uyandırdığını bildirmişti.

Martin, bu mektup nedeniyle "gizlilik kuralını ihlal ettiği" gerekçesiyle 2005 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığının onayıyla 1 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.



Karara itiraz ederek 3 yıldır yargı mücadelesini sürdüren Martin hakkında son kararı Askeri Yüksek Mahkeme verdi. Yüksek Mahkeme, çavuş Martin’in söz konusu mektubu bir derneğin başkanı olarak yazdığını, mektupta ulusal savunma ve hava güvenliğini etkileyecek herhangi bir unsurun bulunmadığını bildirerek, Martin hakkındaki hapis kararını iptal etti.



Karar İspanya’da, Askeri Yüksek Mahkemenin ilk kez askerin ifade özgürlüğünü tanıması olarak yorumlandı.



Uzmanlar, kararın kadın Savunma Bakanı Carme Chacon’un ordu mensuplarının haklarına ilişkin yeni bir yasa hazırladığı dönemde alındığına dikkati çekiyor.(AA)

