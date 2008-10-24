T24 LogoT24 Logo
Dünya

İspanya’da askere ifade özgürlüğü

İspanya’da Askeri Yüksek Mahkeme ilk kez bir askere ifade özgürlüğü tanıyan karara imza attı.

24 Ekim 2008 03:00

İspanya’da Askeri Yüksek Mahkeme ilk kez bir askere ifade özgürlüğü tanıyan karara imza attı.

İspanya’da Askeri Yüksek Mahkeme, Hava Kuvvetleri’nde uçuş kontrol bölümünde çalışma koşullarını eleştirdiği için cezalandırılan asker hakkındaki kararı iptal ederek, ilk kez bir askere "ifade özgürlüğü tanıdı".

Çavuş Francisco Martin, 2004 yılında Transit Uçuşların Kontrolünü Kalkındırma Derneği başkanı sıfatıyla Ticari Uçuş Pilotları Odası başkanına mektup göndererek, uçuş kontrol bölümünde çalışma koşullarının adil olmadığını, durumun endişe uyandırdığını bildirmişti.
Martin, bu mektup nedeniyle "gizlilik kuralını ihlal ettiği" gerekçesiyle 2005 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığının onayıyla 1 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Karara itiraz ederek 3 yıldır yargı mücadelesini sürdüren Martin hakkında son kararı Askeri Yüksek Mahkeme verdi. Yüksek Mahkeme, çavuş Martin’in söz konusu mektubu bir derneğin başkanı olarak yazdığını, mektupta ulusal savunma ve hava güvenliğini etkileyecek herhangi bir unsurun bulunmadığını bildirerek, Martin hakkındaki hapis kararını iptal etti.

Karar İspanya’da, Askeri Yüksek Mahkemenin ilk kez askerin ifade özgürlüğünü tanıması olarak yorumlandı.

Uzmanlar, kararın kadın Savunma Bakanı Carme Chacon’un ordu mensuplarının haklarına ilişkin yeni bir yasa hazırladığı dönemde alındığına dikkati çekiyor.(AA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24