İspanya’da 'Aşırı dinci Müslümanları tanıma kılavuzu'

İspanya İçişleri Bakanlığı, Emniyet teşkilatına "Aşırı dinci Müslüman nasıl belli olur" başlıklı bir el kitapçığı dağıtarak ülke genelinde bu insanların belirlenerek takip edilmesini istedi. Kitapçıkta, herhangi bir Müslümanın da sahip olabileceği bazı özelliklerin 'aşırı'lık belirtisi olarak gösterilmesi dikkat çekti.

'Az bıyığı olan, 5-10 cm sakallı kişiler'

Doğan Haber Ajansı'ndan Mehmet Çiftçi'nin haberine göre Bakanlık, Pilot bölge olarak ise Barcelona kentini seçti. Oluşturulan el kitapçığında 'aşırı dinci Müslümanlar'ın robot çizimleri yapıldı ve buna uyan kişilerin hemen takip altına alınması istendi. Barcelona polisinin sürekli üzerinde taşıyacağı el kitabındaki aşırı dinci Müslüman’ın tarifi ise şöyle yapıldı:

"Az bıyığı olan 5-10 santimi bulan sakallı kişiler, şalvar tipi pantolon giyerler, işyerleri alkollü içecek satan bölgelerden uzak olur, çocukları okulda jimnastik çalışmalarına katılmaz ve ramazanda oruç tutarlar, genelde topluma entegre olmaz kendi aralarında dostluk kurarlar."

'Barcelona aşırı dincilerin yeni üssü'

El Periodico gazetesi, Katalunya yerel yönetiminin, Barcelona’nın Güney Avrupa’nın yeni bir aşırı dinci üssü haline geldiğini polislerin bu kişilerin yasadışı faaliyetlere girmesini önlemek için el kitabına gerek duyulduğu açıklamasına yer verdi. Uluslararası insan hakları örgütleri ise, polise dağıtılan bu el kitapçıkları ile bir Müslüman avı başlayacağına işaret ederek bu uygulamanın yasadışı olduğunu savundu. Katalan polisi bir süre öncede,çarşaf giyen kadınların belirlenerek fişlenmesini öngören bir kararnameyi uygulamış ve Katalunya’daki tüm çarşaflı kadınları takip altına almıştı.