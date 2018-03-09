İspanya'da 8 Mart eylemi; 2 saat iş bırakıldı, 300'den fazla tren seferi iptal edildi

İspanya'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadın haklarını savunmak için ülke genelinde 2 saat iş bırakıldı. Ülkenin başlıca iki sendikası CCOO ve UGT’nin çağrısıyla gerçekleştirilen grev nedeniyle İspanya Ulaştırma Bakanlığı 300’den fazla tren seferinin iptal edildiğini duyurdu.

568 şehirler arası tren seferinden yaklaşık 200’ünün yapılamadığı ayrıca 105 uzun mesafe tren seferinin iptal edildiği açıklandı.Başkent Madrid’deki metro seferleri de grevden etkilendi. Kadın örgütleri de ev kadınlarına ev işi yapmama çağrısında bulundu.

Guardian gazetesinin aktardığına göre greve Madrid’in ve Barcelona’nın Kadın Belediye Başkanları Manuela Carmena ile Ada Colau da katılarak destek verdi.

İspanya’da “ünlü kadınlar” da 8 Mart grevine destek veriyor. Aktris Penelope Cruz, 8 Mart’taki tüm etkinliklerini iptal ettiğini ve ev işlerini partneri Aktör Javier Bardem’e bıraktığını söyledi.

Birçok kentte miting

Öte yandan İspanya’da kadınlar birçok kentte 8 Mart mitingleri düzenleyerek haklarını talep etmek üzere sokaklara da çıktılar. El Pais gazetesi ülke genelinde 120 kadın eylemi düzenlendiğini duyurdu.

Grevden rahatsız olan iktidardaki merkez sağ Halk Partisi (PP) ise grevin ‘Feminist elitler ve gündelik sorunlarla uğraşmayan kadınlar’ için olduğunu savundu.

El Pais’te yayınlanan bir ankete göre, halkın yüzde 82’si grevi destekliyor, yüzde 76’sı ise İspanya’da kadınların yaşamının erkeklerinkinden daha zor olduğunu düşünüyor.

Avrupa Birliği’nin resmi istatistik kurumu Eurostat’ın verilerine göre İspanyol kadınlar özel sektörde erkek meslektaşlarından yüzde 13, kamu sektöründe ise yüzde 19 daha az maaş alıyor.