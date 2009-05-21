T24 LogoT24 Logo
Dünya

İspanya'da 6 askerde domuz gribi şüphesi

21 Mayıs 2009 23:44

İspanya Sağlık Bakanı Trinidad Jimenez, 6 askerin domuz gribi virüsü olan H1N1 taşıdığı kuşkusuyla gözetim altına alındığını duyurdu.

Trinidad Jimenez, bugün mecliste yaptığı açıklamada, başkent Madrid'deki Gomez Ulla Hastanesi'nde 6 askerin H1N1 virüsü taşıdığı kuşkusuyla gözetim altında tutulduğunu ve analiz sonuçlarının beklendiğini söyledi.

Bakan, ayrıca İspanya'da bu zamana dek 107 kişide H1N1 virüsü vakasına rastlandığını ifade ederek, bu vakalarda kişilerin tümünün tedavi olduklarını bildirdi.

Jimenez, "Dünya Sağlık Örgütü ile tam koordinasyon içinde çalışıyoruz. Tüm gözetim mekanizmaları etkin bir biçimde işliyor" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24