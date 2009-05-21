İspanya'da 6 askerde domuz gribi şüphesi

İspanya Sağlık Bakanı Trinidad Jimenez, 6 askerin domuz gribi virüsü olan H1N1 taşıdığı kuşkusuyla gözetim altına alındığını duyurdu.



Trinidad Jimenez, bugün mecliste yaptığı açıklamada, başkent Madrid'deki Gomez Ulla Hastanesi'nde 6 askerin H1N1 virüsü taşıdığı kuşkusuyla gözetim altında tutulduğunu ve analiz sonuçlarının beklendiğini söyledi.



Bakan, ayrıca İspanya'da bu zamana dek 107 kişide H1N1 virüsü vakasına rastlandığını ifade ederek, bu vakalarda kişilerin tümünün tedavi olduklarını bildirdi.



Jimenez, "Dünya Sağlık Örgütü ile tam koordinasyon içinde çalışıyoruz. Tüm gözetim mekanizmaları etkin bir biçimde işliyor" dedi.

