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Dünya

İspanya'da 4 gündür kontrol altına alınamayan yangından 2 bin kişi kaçtı

İspanya’nın doğusundaki turizm cenneti Valencia'da, orman yangını dört gündür sürüyor

02 Temmuz 2012 13:11

İspanya’nın Valencia kentinde dört gündür kontrol altına alınamayan yangın, 20 bin hektardan fazla ormanlık alanı kül etti. Bölgede 2 bin kişi evini terk etmek zorunda kaldı.
 
İspanya’nın doğusundaki turizm cenneti Valencia'da, orman yangını dört gündür sürüyor. Kentin iç kesimlerinde kontrol altına alınamayan yangın, şimdiye kadar 20 bin hektardan fazla ormanlık alanı kül etti.

Yetkililer, 40 dereceye ulaşan aşırı sıcakların da etkisiyle hızla yayılan yangının nedenini araştırıyor.

Yangın söndürme çalışmalarına 1500 kadar itfaiyeci ile 30 yangın söndürme uçağı katılıyor.

Alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmesi nedeniyle bölgede 2 bin kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

Euronews'ın haberine göre yangın nedeniyle bölgedeki çok sayıda tarım alanı da zarar gördü.

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