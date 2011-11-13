-İspanya'da "sağcı" sesler MADRİD (A.A) - 13.11.2011 - İspanya'da 20 Kasım'da yapılacak erken genel seçimler öncesinde, İspanyol gazetelerinde bugün yayımlanan son seçim anketlerinde, ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi'nin (PP) tarihi zafer kazanacağı öne sürüldü. Ülkenin önde gelen sol görüşlü El Pais ve sağ görüşlü El Mundo gazetelerinde yayımlanan farklı anket sonuçlarında, 350 koltuktan oluşan mecliste PP'nin 190-196, mevcut durumda iktidarda olan Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) ise 110-113 arasında koltuğa sahip olacağı belirtildi. Anket sonuçlarının doğru çıkması halinde PP'nin tarihi bir zafer elde edeceği ve 2000 yılında Jose Maria Aznar döneminde elde edilen 183 koltuğu geçeceği söyleniyor. Mecliste 169 milletvekili bulunan PSOE'nin ise 20 Kasım'dan sonra 112 milletvekiline sahip olması halinde, İspanya'nın demokrasi tarihindeki en kötü seçim sonucunu almış olacağı kaydediliyor. Bu arada anket sonuçlarına göre diğer siyasi partilere bakıldığında, Katalonya bölgesinde faaliyet gösteren Yönelim ve Birlik Koalisyonu'nun (CIU) 14 (son seçimlerde 10'du), komünist görüşlü Birleşik Sol (IU) partisinin 11 (son seçimlerde 2'ydi), Bask Milliyetçi Partisi'nin (PNV) 5 (son seçimlerde 6'ydı), Katalonya Cumhuriyetçi Solu'nun (ERC) 3 (son seçimlerde 3'tü), Demokrasi ve İlerici Birlik (UPyD) partisinin 2 (son seçimlerde 1'di), Galisya Milliyetçi Bloku'nun (BNG) 2 (son seçimlerde 2'ydi), Kanarya Koalisyonu'nun (CC) 2 (son seçimlerde 2'ydi), ilk defa seçimlere katılacak olan Bask bölgesindeki ayrılıkçı ve sol görüşlü siyasi hareketin koalisyonu Amaiur'un 5 sandalyeye sahip olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan anket sonuçlarında, mecliste çoğunluğu elde etmiş tek partili bir iktidar konusunda İspanyolların bölündüğü gözlenirken, sadece yüzde 53'ünün tek partili hükümetten yana olması dikkati çekti.