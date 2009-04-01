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Spor

İspanya'da 3 değişiklik

01 Nisan 2009 03:00

İspanya Teknik Direktörü Vicente Del Bosque, İstanbul'da yapılan maçta, ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

İspanya'daki ilk maçta ilk 11'de forma giyen Raul Albiol ve David Villa, bu akşam kadroda yer almazken, Santiago Cazorla ise yedek soyundu.

Del Bosque, bu oyuncuların yerine Carlos Marchena, David Silva ve Albert Riera'ya ilk 11'de görev verdi.

Bu arada, ilk maçta 18 kişilik kadroda yer almayan Fenerbahçeli Daniel Güiza'nın yanı sıra Sergi Busquets ve Juanit Gutierrez, İstanbul'daki maçta 18 kişilik kadroya girdi. İlk maçta sonradan oyuna giren Juan Manuel Mata da 18 kişilik kadroda yer almadı.

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