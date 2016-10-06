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Dünya

İspanya'da 200 kişilik toplu mezar bulundu

Uzmanların tahminine göre diktatör Franco döneminden kalma 2 binden fazla toplu mezar keşfedilmeyi bekliyor

06 Ekim 2016 02:47

İspanya’nın Valladolid kentinde, diktatör General Francisco Franco tarafından iç savaş sırasında infaz edilerek öldürülen, kadınlı erkekli 200 kişinin iskeletlerinin gömülü olduğu bir toplu mezar bulundu.

Hürriyet’te yer alan habere göre, uzmanların tahminine göre, ülke genelinde buna benzer 2 binden fazla toplu mezar keşfedilmeyi bekliyor. Adli tıp uzmanları, bulunan 200 insan kalıntısı üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Valladolid şehrindeki yetkililer, iskeletlerin bulunduğu bölgede araştırma yapması için profesyonel bir ekibe 25 bin euro ödedi.

Bazı iskeletlerin üzerinde infaz sırasında giydikleri giysiler ve ayakkabılar da bulundu.

Diktatör General Franco tarafından, 1936-1939 yılları arasında süren İspanya iç savaşı sırasında 'kaybolan' yaklaşık 100 bin kişinin infaz edilerek gizlice gömüldüğü tahmin ediliyor.

 

 

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