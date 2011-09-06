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Dünya

İspanya'da 13 belediyede peçe yasak MADRİD (A.A)

06 Eylül 2011 15:21

-İspanya'da 13 belediyede peçe yasak MADRİD (A.A) - 06.09.2011 - İspanya'nın doğusundaki Mayorka adasındaki 12 bin 700 nüfuslu Sa Pobla belediyesi, kamuya açık yerlerde kadınların çarşaf ve peçe giymesini yasaklarken, İspanya genelinde bu yasağı kabul eden belediyelerin sayısı 13'e çıktı. Muhafazakar görüşlü Halk Partisi'nin (PP) çoğunlukta olduğu Sa Pobla belediyesinde alınan kararla, kamuya açık yerlerde çarşaf ve peçe giyilmesine yasak getirilmesiyle birlikte, bu kıyafetlerden dolayı kimliği belli olmayan kadınların 50 ila 200 avro arasında para cezası alacakları duyuruldu.  Güvenlik güçlerine karşı konulması hallerinde ise cezanın 3 bin avroya kadar çıkartılabileceği belirtildi. Yasak kararıyla ilgili basına açıklama yapan Sa Pobla Belediye Başkanı Biel Serra "Ne dinsel ayrımcılık ne de kültürel bir tartışma açmak istemiyoruz. Bu güvenlikle alakalı, siyasi bir önlem. Entegrasyonu, birlikte yaşamayı ve kadın haklarına saygıyı teşvik etmek istiyoruz" dedi. Verilen bilgilerde, geçimini daha çok tarımdan sağlayan, 12 bin 700 nüfuslu Sa Pobla'da 2 bin kadar Müslümanın yaşadığı ve Mayorka adasındaki ilk caminin burada açıldığı ifade edildi.  İspanya'da çarşaf ve peçe yasağı, büyük çoğunlukta, ülkenin doğusundaki Katalonya bölgesindeki belediyelerde tartışılıyor.

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