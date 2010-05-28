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Dünya

İspanya'da 1 kente peçe yasağı geldi

İspanya'nın Lleida kentinde belediyenin aldığı kararla, kamu binalarında burka gibi yüzü kapatan giysilere yasak getirildi.

28 Mayıs 2010 03:00

T24- İspanya'nın doğusundaki Katalonya bölgesinde bulunan Lleida kentinde belediyenin aldığı kararla, kamu binalarında burka gibi yüzü kapatan giysilere yasak getirildi. 



İspanya'da ilk defa burka yasağıyla ilgili karar alınırken, Lleida yerel yönetiminin oylamasında iktidardaki Sosyalist İşçi Partisi'nin Katalonya'daki kolu Sosyalist Parti (PSC), Yönelim ve Birlik Koalisyonu (CİU) ve Halk Partisi (PP) "evet", Yeşiller "hayır", Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) ise "çekimser" oy kullandılar.


Yaklaşık 1 milyon Müslümanın yaşadığı İspanya'da, yüzü kapatan giysilerle ilgili tartışma Eylül 2009'da başlamıştı. Mahkemeye şahit olarak dinlenmek üzere gelen burkalı bir kadın, hakimin yüzünü açması talebini geri çevirdiği için mahkeme salonundan atılmıştı.


Burkanın yasaklanmasıyla ilgili Barselona Belediyesi kültür komisyonuna da 18 Mayısta bir tasarı sunulmuş, ancak bu tasarı reddedilmişti.

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