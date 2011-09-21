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Spor

İspanya zirvedeki yerini geri aldı ANKARA (A.A)

21 Eylül 2011 15:02

-İspanya zirvedeki yerini geri aldı ANKARA (A.A) - 21.09.2011 - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FİFA) dünya sıralamasında İspanya yine zirveye çıktı. Bir önceki sıralamada zirveyi Hollanda'ya bırakan İspanya, bugün yayımlanan yeni listede 1605 puanla tekrar ilk sırada gösterildi. Hollanda 1571 puanla ikinci, Almanya 1290 puanla üçüncü sırada yer aldı. Türkiye ise yeni listede 3 basamak geriledi ve kendisine 27. sırada yer buldu. Listedeki ilk 20 ülke ve puanları şöyle: 1- İspanya           1605 2- Hollanda          1571 3- Almanya           1290 4- Uruguay           1184 5- Portekiz          1158 6- İtalya            1142 7- Brezilya          1132 8- İngiltere         1089 9- Hırvatistan       1057 10- Arjantin         1024 11- Yunanistan       1000 12- Fransa           956  13- Rusya            954 14- Şili             932 15- Japonya          924 16- Fildişi Kıyısı   910 17- Danimarka        893 18- İsviçre          886 19- Avustralya       882 20- Meksika          866

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