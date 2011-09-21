-İspanya zirvedeki yerini geri aldı ANKARA (A.A) - 21.09.2011 - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FİFA) dünya sıralamasında İspanya yine zirveye çıktı. Bir önceki sıralamada zirveyi Hollanda'ya bırakan İspanya, bugün yayımlanan yeni listede 1605 puanla tekrar ilk sırada gösterildi. Hollanda 1571 puanla ikinci, Almanya 1290 puanla üçüncü sırada yer aldı. Türkiye ise yeni listede 3 basamak geriledi ve kendisine 27. sırada yer buldu. Listedeki ilk 20 ülke ve puanları şöyle: 1- İspanya 1605 2- Hollanda 1571 3- Almanya 1290 4- Uruguay 1184 5- Portekiz 1158 6- İtalya 1142 7- Brezilya 1132 8- İngiltere 1089 9- Hırvatistan 1057 10- Arjantin 1024 11- Yunanistan 1000 12- Fransa 956 13- Rusya 954 14- Şili 932 15- Japonya 924 16- Fildişi Kıyısı 910 17- Danimarka 893 18- İsviçre 886 19- Avustralya 882 20- Meksika 866