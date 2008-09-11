İspanya zirvede

2010 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5. Grup'ta 2. maçlar tamamlandı. Son Avrupa şampiyonu İspanya, topladığı 6 puanla ilk sıraya yerleşti.
2010 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5. Grup'ta, 2. maçlar da tamamlanırken, 2. maçlar sonunda İspanya, 2 galibiyet ve 6 puanla zirveye oturdu.
Son Avrupa Şampiyonu İspanya, Albacete kentindeki maçta Ermenistan'ı, Joan Capdevila'nın 7., David Villa'nın 16. ve 79., Marcos Senna'nın da 82. dakikalarda attığı gollerle 4-0 yenerek, 2. maçından da galibiyetle ayrıldı.
Gruptaki diğer maçta ise Bosna-Hersek, Zenica kentinde Estonya'ya 7-0 galip gelerek, gecenin en farklı skoruna imza attı. 5. Grup'ta sahasında 1-1'lik sonuçla Belçika'ya puan kaptıran Türkiye ise 4 puan ve averajla 2. sıraya indi.
Grupta son puan durumu şöyle:
|TAKIMLAR:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1-İspanya
|
|2
|2
|-
|-
|5
|-
|6
|2-Türkiye
|
|2
|1
|1
|-
|3
|1
|4
|3-Belçika
|
|2
|1
|1
|-
|4
|3
|4
|4-B.Hersek
|
|2
|1
|-
|1
|7
|1
|3
|5-Ermenistan
|
|2
|-
|-
|2
|-
|6
|-
|6-Estonya
|
|2
|-
|-
|2
|2
|10
|-