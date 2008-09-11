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Spor

İspanya zirvede

11 Eylül 2008 03:00


2010 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5. Grup'ta 2. maçlar tamamlandı. Son Avrupa şampiyonu İspanya, topladığı 6 puanla ilk sıraya yerleşti.

2010 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5. Grup'ta, 2. maçlar da tamamlanırken, 2. maçlar sonunda İspanya, 2 galibiyet ve 6 puanla zirveye oturdu.

Son Avrupa Şampiyonu İspanya, Albacete kentindeki maçta Ermenistan'ı, Joan Capdevila'nın 7., David Villa'nın 16. ve 79., Marcos Senna'nın da 82. dakikalarda attığı gollerle 4-0 yenerek, 2. maçından da galibiyetle ayrıldı.

Gruptaki diğer maçta ise Bosna-Hersek, Zenica kentinde Estonya'ya 7-0 galip gelerek, gecenin en farklı skoruna imza attı. 5. Grup'ta sahasında 1-1'lik sonuçla Belçika'ya puan kaptıran Türkiye ise 4 puan ve averajla 2. sıraya indi.

Grupta son puan durumu şöyle:

TAKIMLAR: O G B M A Y P
1-İspanya   2 2 - - 5 - 6
2-Türkiye   2 1 1 - 3 1 4
3-Belçika   2 1 1 - 4 3 4
4-B.Hersek             2 1 - 1 7 1 3
5-Ermenistan   2 - - 2 - 6 -
6-Estonya   2 - - 2 2 10 -

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