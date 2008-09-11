İspanya zirvede



2010 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5. Grup'ta 2. maçlar tamamlandı. Son Avrupa şampiyonu İspanya, topladığı 6 puanla ilk sıraya yerleşti.



2010 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5. Grup'ta, 2. maçlar da tamamlanırken, 2. maçlar sonunda İspanya, 2 galibiyet ve 6 puanla zirveye oturdu.



Son Avrupa Şampiyonu İspanya, Albacete kentindeki maçta Ermenistan'ı, Joan Capdevila'nın 7., David Villa'nın 16. ve 79., Marcos Senna'nın da 82. dakikalarda attığı gollerle 4-0 yenerek, 2. maçından da galibiyetle ayrıldı.



Gruptaki diğer maçta ise Bosna-Hersek, Zenica kentinde Estonya'ya 7-0 galip gelerek, gecenin en farklı skoruna imza attı. 5. Grup'ta sahasında 1-1'lik sonuçla Belçika'ya puan kaptıran Türkiye ise 4 puan ve averajla 2. sıraya indi.



Grupta son puan durumu şöyle:





TAKIMLAR: O G B M A Y P 1-İspanya 2 2 - - 5 - 6 2-Türkiye 2 1 1 - 3 1 4 3-Belçika 2 1 1 - 4 3 4 4-B.Hersek 2 1 - 1 7 1 3 5-Ermenistan 2 - - 2 - 6 - 6-Estonya 2 - - 2 2 10 -