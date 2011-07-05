-İSPANYA: YARDIMI YUNANİSTAN ULAŞTIRSIN MADRİD (A.A) - 05.07.2011 - İspanya Dışişleri Bakanlığı yayımladığı yazılı açıklamada, "2. Özgürlük Filosu'ndaki insani yardımın, Yunanistan tarafından Gazze'ye ulaştırılması önerisine destek verdiklerini" duyurdu. İspanya'nın Atina Büyükelçiliği ile görüşen Yunanistan hükümeti yetkililerinin, Gazze'ye insani yardım malzemelerinin ulaştırılmasını, "gerekli onaylar alınarak ve kendi araçlarıyla yürütme" önerisi getirdiği ve buna BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un da destek verdiği ifade edildi. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, Yunanistan'ın bu önerisine İspanyol hükümetinin de destek verdiği belirtilirken, "Bu öneriyle insani yardım malzemelerinin Gazze'ye ulaşması, bölgede tansiyon daha fazla artmadan ve aktivistleri tehlikeye sokmadan gerçekleşecektir" denildi. Bu arada, İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero'nun 18 Temmuz'da Madrid'de, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşeceği açıklandı.